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Futbol

Merih Demiral explota contra CR7 y la Liga Saudí: ‘Cada temporada los empujan hacia los títulos’

Merih Demiral, jugador del Al Ahli | x:@ Merihdemiral
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:06 - 29 abril 2026
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El jugador turco del Al Ahli señaló el mal arbitraje y aseguró que todo fue para ayudar al equipo del Al Nassr

La Jornada 30 de la Liga Profesional Saudí dejó una enorme polémica durante el juego entre el líder, Al Nassr y el Al Ahli, pues tras la victoria del equipo de Cristiano Ronaldo, algunos jugadores del cuadro rival mostraron su descontento con el arbitraje, tachándolo de favoritismo para el ‘Bicho’.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | x:@ AlNassrFC

¿Qué pasó durante el juego del Al Nassr?

La victoria de 2-0 en favor del Al Nassr, hubo un par de momentos de tensión, pues algunas entradas del equipo de CR7 parecían ser más severas de lo que eran sancionadas, sin embargo, el silbante, Erik Lambrechts, parecía no marcar como debía hacerlo.

Tras el pitido final, los jugadores del Al Ahli encararon al silbante, reclamando muchas de las decisiones, sin embargo, este los alejó para evitar cualquier tipo de problema, aunque llevándose múltiples gritos del equipo visitante.

Victoria de Al Nassr | x:@ AlNassrFC

La polémica estalló horas más tarde, pues tras la salida del equipo del Al Ahli, el futbolista turco, Merih Demiral, explotó frente a las cámaras, señalando que el arbitraje y la liga siempre favorecen al Al Nassr, pues ha habido múltiples situaciones que según el futbolista ‘han perjudicado’ dentro del campo.

El arbitraje es una locura, lo juro por Dios… Las decisiones siempre favorecen a Al-Nassr. Cada temporada los empujan hacia los títulos. Es increíble, honestamente”, declaró Demiral.
Merih Demiral en el Al Ahli | x:@Merihdemiral

Al Nassr polémico líder 

Luego de la victoria sobre el Al Ahli, el equipo de Cristiano Ronaldo se consagró con el primer puesto de la Liga Profesional Saudí, sumando un total de 79 unidades y sacando ocho puntos al Al Hilal, equipo más cercano en la zona alta del campeonato. Por su parte, el Al Ahli se quedó en el tercer puesto con 66 puntos.

Con algunas fechas por delante, el equipo de crsitiano buscará hacerse de nuevo con la liga, pues con todo y la polémica, la realidad es que el Al Nassr ha hecho las cosas bien, aunado a la gran campaña goleadores de su ídolo portugués.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC
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