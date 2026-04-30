FIFA anuncia aumenta histórico en premios para la Copa del Mundo 2026

El organismo rector del futbol internacional anunció un incremento en la bolsa de premios económicos para la Copa del Mundo 2026. Con esta actualización, la cifra total que será distribuida entre las 48 selecciones participantes ascenderá a 871 millones de dólares, superando en más de 100 millones lo inicialmente presupuestado.

Este ajuste se da en el contexto del primer torneo mundialista con un formato ampliado a 48 equipos, lo que también implica una mayor distribución de recursos entre las federaciones. A pesar del incremento, la cifra representa una fracción de los ingresos totales que el organismo proyecta generar durante el certamen, estimados entre 11 mil y 14 mil millones de dólares.

Trofeo del Mundial | IMAGO7

Distribución económica para selecciones

Cada selección clasificada al torneo recibirá al menos 12.5 millones de dólares. De este monto, dos millones estarán destinados a cubrir gastos de preparación, mientras que el resto será otorgado como premio económico por participar en la justa mundialista.

Además, el organismo internacional contempla un subsidio adicional de 16 millones de dólares que será utilizado para cubrir costos relacionados con la logística de las delegaciones, así como la entrega de boletos a las federaciones participantes.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la FIFA había anunciado una bolsa inicial de 727 millones de dólares. En ese momento, el esquema contemplaba 1.5 millones para preparación, nueve millones por clasificación y un premio de 50 millones de dólares para la selección campeona.

Logo y balón de la Copa del Mundo 2026 | RÉCORD

Ingresos proyectados y contexto del anuncio

El aumento en la bolsa de premios se produce graciasa a las proyecciones de ingresos que el organismo ha establecido para el ciclo 2023-2026. De acuerdo con su presupuesto oficial, los derechos de transmisión representan la principal fuente de ingresos, con una estimación de 3 mil 925 millones de dólares para este año, impulsados principalmente por el Mundial.

A ello se suma la expectativa de ingresos por la venta de boletos, que podría alcanzar al menos 3 mil millones de dólares. Este rubro ha sido uno de los puntos más comentados en los últimos meses debido al incremento en los precios de las entradas, que en algunos casos han llegado hasta los 11 mil dólares para la Final, una cifra considerablemente superior a la registrada en la edición de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

El ajuste en la bolsa de premios forma parte de las medidas financieras adoptadas rumbo al Mundial 2026, en un escenario marcado por mayores expectativas de ingresos, expansión del torneo y nuevas demandas logísticas derivadas de su organización en tres países.