“Nos Fuimos a Penales” :Lanzan Trailer del documental de Germán Villa e Isaac Terrazas

Los exfutbolistas Germán Villa e Isaac Terrazas han dado un paso inesperado fuera de las canchas con el lanzamiento del documental "Nos Fuimos a Penales", una producción que se adentra en las historias más crudas y humanas del futbol mexicano, llevándolas a un escenario poco habitual: centros penitenciarios.

¿De qué trata el documental?

El proyecto destaca por su enfoque social, ya que las proyecciones se han realizado dentro de cárceles, donde los internos no solo ven el material, sino que también conectan con los testimonios de figuras del futbol que relatan los momentos más difíciles de sus vidas. La intención, según sus creadores, es generar reflexión, empatía y motivación a través de historias reales de caída y redención.

En el documental aparecen voces icónicas como Jorge Campos, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez, etc, quienes comparten episodios personales marcados por la presión, la crítica, los errores y las adversidades fuera del terreno de juego. Cada relato expone una faceta distinta del éxito y el costo emocional que conlleva.

Documental de Germán Villa y Terrazas l CAPTURA Nos Fuimos a Penales

Desde la vulnerabilidad

Lejos de centrarse únicamente en los logros deportivos, Nos Fuimos a Penales se construye desde la vulnerabilidad. Los protagonistas hablan de fracasos, decisiones equivocadas y momentos límite, dejando ver que incluso las grandes figuras han enfrentado situaciones complejas que han puesto a prueba su carácter.

Para los internos, el impacto ha sido significativo. Las historias sirven como espejo y punto de identificación, mostrando que el error no define el destino final. En varios casos, las proyecciones han derivado en charlas y dinámicas donde los reclusos comparten sus propias experiencias donde muestra como el futbol puede provocar un acto de libertad.

Cuauhtémoc Blanco l CAPTURA Nos Fuimos a Penales

El título del documental no es casualidad. “Irse a penales” simboliza ese instante de máxima tensión donde todo puede cambiar, una metáfora que conecta tanto con el futbol como con la vida misma. En ese momento decisivo, cada persona enfrenta sus propias decisiones y consecuencias.

Villa y Terrazas han señalado que este proyecto busca trascender el entretenimiento, apostando por un contenido con impacto social real. La elección de las cárceles como espacio de exhibición refuerza el mensaje de segundas oportunidades y la posibilidad de reescribir la historia personal, incluso en los contextos más adversos.

Reclusos del documental l CAPTURA Nos Fuimos a Penales