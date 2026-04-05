“Te he admirado siempre”: Germán Villa se rinde ante Cuauhtémoc Blanco

Durante una charla en el podcast de Compas, Germán Villa no dudó en expresar la admiración que siente por Cuauhtémoc Blanco, recordando su estilo único dentro del futbol mexicano.

“Eras el más atrevido, no te importaba nada, eras valiente; la parabas de todas maneras”, mencionó Villa, destacando la personalidad y confianza que caracterizaban al ‘Cuau’.

“Tenías un desparpajo único”

El exmediocampista también resaltó la mentalidad del ídolo americanista, asegurando que su seguridad dentro del campo lo hacía intentar jugadas que pocos se atrevían.

Cuauhtémoc Blanco en partido de leyendas de América | IMAGO7

Tenías una facilidad, una motivación y una confianza en ti que intentabas lo que fuera, sin miedo. Tenías un desparpajo… te he admirado y respetado siempre

Las palabras de Villa reflejan el respeto que generó Cuauhtémoc Blanco entre sus propios compañeros, consolidándolo como uno de los futbolistas más influyentes y carismáticos en la historia del futbol mexicano.