América enfrenta calendario decisivo: siete partidos en 21 días que definirán su futuro en Liga MX y Concachampions

Este sábado, América iniciará una carga de partidos, los cuales definirán su rumbo tanto en busca de la Liguilla en el Clausura 2026, así como en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y es que durante este mes de abril, los dirigidos por André Jardine tendrán un juego cada tres días en promedio, pues jugarán entre semana así como todos los sábados de este mes.

Erick Sánchez en el partido América vs. Philadelphia Union l MexSport

Este trajín de partidos para las Águilas comenzará este sábado 4 de abril con su visita a Santos Laguna, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. A partir de este encuentro, el conjunto azulcrema tendrá partidos cada 72 horas, para así jugar un total de siete partidos entre ambas competiciones en un total de 21 días. Incluso, esta carga podría extenderse si avanzan de fases.

Luego de este partido ante los Laguneros, las Águilas viajarán a Estados Unidos para encarar el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville el martes 7 de abril. Cuatro días después, América jugará una edición más del Clásico Joven ante Cruz Azul, correspondiente a la Fecha 14 del torneo mexicano.

Jugadores de América tras eliminar a Philadelphia en la Concachampions | MEXSPORT

Tras esto, el martes 14 de abril jugarán el duelo de Vuelta ante Nashville a las 21:30 horas, en donde buscarán sellar su pase a Semifinales de la justa internacional. El sábado 18 de abril, los dirigidos por André Jardine otra prueba importante, pues se enfrentarán al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, en el Estadio Banorte, duelo que podría definir su rumbo en el Clausura 2026.

Posteriormente, las Águilas afrontarán la última fecha doble del futbol mexicano, las cuales serán las últimas dos jornadas de temporada regular del certamen. El martes 21 de abril, América tendrá que visitar a León, mientras que en la última jornada se medirán en casa ante Atlas. Estos últimos dos duelos podrían definir su futuro en la Liguilla, pues al ser octavos de la Tabla General, aún no tienen garantías de estar en la Fase Final.

Sebastián Cáceres, Rodrigo Dourado y Patricio Salas celebrando el gol del América I MEXSPORT

Con esta secuencia de partidos, las Águilas terminarían esta carga de siete encuentros en 21 días. Sin embargo, esto podría prolongarse por cuatro semanas más, en caso de que el conjunto de Coapa avance a las últimas instancias tanto en la CONCACAF Champions Cup, así como en la Liga MX.

Actualmente, America tiene programado su último partido del semestre para el sábado 25 de abril ante Atlas en la Jornada 17. Si clasifican a Liguilla, tendrían partido de Cuartos de Final de Ida ya sea el 2 o el 3 de mayo. Mientras tanto, el juego de Vuelta se jugaría el 9 o 10 de mayo, es decir una semana después, aunque esto no quiere decir que descansarían los siete días.

Los Cuartos de Final de la Liguilla están programados así porque en caso de que un equipo mexicano avance a Semifinales de la Concachampions, esos partidos se jugaría entre semana. Los juegos de Ida de ese torneo están programados del 28 al 30 de abril, mientras que las Vueltas serán del 5 al 7 de mayo.

Rodrigo Dourado celebrando su gol con América en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Así, en caso de que América avance de rondas en ambas competencias, tendrían en promedio un partido cada tres días por los siguientes dos meses. Actualmente, América está en Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, etapa en la que se enfrentará a Nashville.

En Liga MX, su futuro está en el aire, aunque todavía dependen de ellos para calificar a Liguilla. Tras 12 partidos, América está en la 8va posición con 17 puntos, es decir, mantiene el último lugar para calificar a la Fase Final. Sin embargo, su más cercano perseguidor que es Necaxa, apenas tiene una unidad menos.