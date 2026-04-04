¡Todos los caminos llevan a Roma! Israel Reyes en la órbita de La Loba

La leyenda de Rómulo y Remo formó una ciudad llena de gladiadores y héroes, con una afinidad por la Roma. Ahora, el conjunto italiano puso los ojos y está interesado en fichar a Israel Reyes, futbolista del América.

De acuerdo a información de TUDN, el defensor y lateral de las Águilas despertó un interés especial en La Loba, aunque no es el único equipo en el viejo continente en tener en la órbita al oriundo de Autlán de Navarro.

Israel Reyes, ante Puebla | MEXSPORT

Sin ofertas de por medio por Israel Reyes

Pese a que a principio de año también hubo un rumor sobre la Roma e Israel Reyes, la realidad es que no hay una oferta de por medio por el jugador de las Águilas. Sin embargo, el Mundial 2026 será un gran escaparate para Reyes y demás futbolistas mexicanos.

En caso de una futura compra por Israel Reyes, América no solo será uno de los beneficiados, sino también Puebla. El lateral azulcrema llegó a Coapa en 2023, proveniente de la Angelópolis, un fichaje que rondó los cinco millones de dólares.

Israel Reyes, con Selección Mexicana| MEXSPORT

¿Cómo ha sido la carrera de Israel Reyes en América?

Desde su llegada en 2023, Israel Reyes se convirtió en un inamovible en el esquema azulcrema y una parte fundamental para el histórico Tricampeonato. El mexicano fue del agrado de André Jardine y su multifuncionalidad lo hizo uno de los mejores jugadores nacionales del momento.

Además de la regularidad en los 139 partidos que ha jugado en Coapa, Israel Reyes también se convirtió en una figura importante en la Selección Mexicana. El defensor mexicano ha sido del agrado de Javier Aguirre, por lo que su presencia en el Mundial 2026 es casi inminente.