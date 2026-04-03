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Futbol

‘No hay comparación’: Aarón Mejía reconoció la grandeza de América por encima de Chivas

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:18 - 03 abril 2026
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El jugador de las Águilas expresó su respeto por el Rebaño, pero aseguró estar en Copa es diferente

Aarón Mejía no dudó en poner en alto el escudo del Club América. El futbolista azulcrema aseguró que vestir la camiseta del equipo de Coapa es algo único y difícil de igualar dentro del futbol mexicano, destacando el peso e historia de la institución.

Aarón Mejía con América previo a partido I IMAGO7

Para mí representa mucho jugar en el club más grande de México, un sueño estar acá, Chivas es uno de los equipos más grandes de México, pero no tiene comparación el hecho de jugar en este club”, dijo en conferencia de prensa. 

Para mí representa mucho jugar en el club más grande de México, un sueño estar acá, Chivas es uno de los equipos más grandes de México, pero no tiene comparación el hecho de jugar en este club”, dijo en conferencia de prensa. 
Aarón Mejía en Concachampions con América I IMAGO7

En el plano individual, Mejía reconoció que la competencia interna es intensa, especialmente en su posición, donde pelea directamente por la titularidad con elementos como Dagoberto Espinoza y Kevin Álvarez.

He disfrutado mucho estar acá, disfrutando la actividad, como jugador quieres todos los partidos, kevin es buena competencia, buen compañero y tenemos buena comunicación, pero claro que quisiera tener prioridad yo el jugar”, declaró.
Aarón Mejía con América vs Pumas I IMAGO7

También explicó que cada compromiso será afrontado como si se tratara de una final, comenzando por el duelo ante Santos Laguna.

Sí, independiente del rival le damos misma importancia, independiente q todos son importantes, disfrutar ese juego como una final (vs Santos)”, argumentó.

Finalmente, el futbolista también habló sobre la posibilidad de volver a jugar en el Estadio Banorte, un escenario que genera ilusión dentro del equipo tras un periodo sin actividad en ese inmueble.

Es una ilusión para todos regresar al Banorte, importante regresar a casa y eso ayudará por ser nuestra casa, importante para todos, pese de que venimos (de tiempo) de no jugar ahí”, dijo.
Aaron Mejía en América vs Puebla I IMAGO7
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