¿Cómo era el mundo la última vez que Pumas fue campeón de Liga MX?

La ilusión volvió a encenderse en Ciudad Universitaria. Pumas está de regreso en una Final de Liga MX y buscará el título del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en una serie que pondrá más ingredientes dentro de una rivalidad que se ha hecho más grande con el paso de los años.

El equipo universitario intentará conquistar su ansiada octava estrella y poner fin a una sequía que comenzó en el Clausura 2011, la última vez que los del Pedregal levantaron el trofeo de liga. Desde entonces, el mundo, México, el futbol y hasta la forma de vivir el deporte han cambiado de una manera bastante drástica.

Javier Cortés fue el autor del último gol de campeonato para Pumas | MexSport

El mundo político y deportivo cuando Pumas fue campeón en 2011

La última vez que Pumas fue campeón de Liga MX, México era gobernado por Felipe Calderón, mientras Marcelo Ebrard era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y mantenía visible su simpatía por los colores azul y oro. En Estados Unidos, Barack Obama ocupaba la Casa Blanca y el mundo político vivía una etapa muy distinta a la actual.

En el futbol mexicano, la Primera División todavía tenía clubes que hoy ya no forman parte del máximo circuito, como Monarcas Morelia, Atlante, Estudiantes Tecos y Jaguares de Chiapas. También fue el año en el que la Selección Mexicana Sub-17 conquistó el Mundial juvenil con una generación recordada por la chilena de Julio Gómez.

Marcelo Ebrad festejando el campeonato de Pumas | MexSport

Mientras Pumas celebraba su séptimo título de liga, en Europa el Barcelona de Pep Guardiola dominaba el continente y conquistaba la Champions League ante el Manchester United, donde militaba Javier ‘Chicharito’ Hernández. Al mismo tiempo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo apenas comenzaban a construir la rivalidad que marcaría a toda una generación. Como detalle extra, el actual entrenador auriazul, Efraín Juárez, para ese año sería traspasado del Celtic al Zaragoza.

Pumas busca romper una sequía en una época completamente distinta

Fuera de las canchas, el 2011 también parece pertenecer a otro mundo. El dólar rondaba los 12 pesos mexicanos, el iPhone 4 era una de las grandes novedades tecnológicas y todavía era común ver a personas usando celulares Nokia o Blackberry antes del dominio absoluto de los smartphones.

Las redes sociales y aplicaciones tampoco tenían el peso actual. WhatsApp e Instagram apenas empezaban a crecer, mientras que TikTok ni siquiera existía. En la música, Adele dominaba las listas con “Rolling in the Deep” y Lady Gaga sorprendía con una imagen extravagante que marcó a la cultura pop de la época.

El último título de Pumas fue en el Clausura 2011 | MEXSPORT