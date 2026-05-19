¡Duelo de rating! Televisa y TV Azteca tendrán la Gran Final de Ida y Vuelta a través de su señal

Una vez más TV Azteca ha dejado fuera de la exclusividad a Televisa, pues la Gran Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul podrá disfrutarse a través de las dos señales más importantes de la televisión abierta.

A pesar de que ambos clubes forman parte de la cartelera como locales de TUDN, Azteca Deportes ha vuelto a adquirir los derechos de transmisión, así que todo esto se convertirá en un auténtico duelo por el rating.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

Final del Clausura 2026 por dos señales

Ha sido confirmado que la Gran Final del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul no tendrá una sola transmisión, pues las dos televisoras abiertas más importantes del país han dado la posibilidad de que los aficionados elijan por dónde verán el partido y la coronación de alguno de estos dos equipos.

A través de las redes sociales de ambas televisoras se ha podido confirmar algo que muchos fans estaban esperando, y es que no solo será un solo partido el que tendrá un par de opciones en simultáneo de poder ver el partido, pues serán tanto la Ida como la Vuelta, los duelos que se podrán disfrutar tanto en el Canal 2 como en el 7.

Pumas cerrará la Final en su casa | Imago7

Además, el rating de cada uno de los canales seguramente dependerá de la preferencia del usuario por su equipo de transmisión favorito, pues del lado de TUDN, a menos que algo extraño suceda, Andrés Vaca será el relator de ambos partidos, seguramente acompañado de David Faitelson y algunos exfutbolistas como Efraín Velarde y el 'Tito' Villa.

Para TV Azteca, la aparición de Christian Martinoli de igual forma podría estar confirmada, pero a lo largo del mismo torneo, el narrador ya estuvo ausente al menos en un par de partidos, pero en aquellas ocasiones todo se dio por un tema desafortunado de salud. El Doctor García, Jorge Campos y algunos más, también podrían estar presentes en la transmisión.

Andrés Vaca, TUDN | IMAGO7

¿Cuándo y dónde se juega la Gran Final?

Cruz Azul lo ha vuelto a hacer, a pesar de haber comenzado su torneo en Puebla, jugando dentro del Estadio Cuauhtémoc, la Liguilla la ha jugado en CDMX, primero en Cuartos de Final ante Atlas en el Estadio Banorte, y luego en Semis ante Chivas en el mismo recinto aprovechando un espacio en el reglamento.

Ahora, ya con el Estadio Ciudad de México en manos de la FIFA, La Máquina ha encontrado la posibilidad de jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cual fue la casa del América en gran parte del torneo que está a nada de concluir.