¡Reinauguramos Suplex City! Brock Lesnar hace impactante regreso a WWE para retar a Oba Femi

Monday Night Raw llevaba un par de semanas ocupando un lugar en su cartelera con los retos abiertos de Oba Femi, con rivales como Otis o Los Garza, a quienes enfrentó a la fuerza ya que nadie quería enfrentarlo.

Sin embargo, este lunes 18 de mayo, cuando parecía que no había nadie más para enfrentarse al nigeriano, su rival de WrestleMania ha hecho un impactante regreso y parece que lo ha hecho para quedarse.

Oba Femi venció a Brock Lesnar en WrestleMania 42 | CAPTURA

Regresó Brock, ¿o nunca se fue?

En la edición más reciente de Raw, Oba Femi hacía su entrada para dar paso a su reto abierto, en el cual marchaba invicto, al igual que en su estadía en el elenco principal de WWE.

Pero todo cambió cuando justo antes de que terminara la entrada del 'Gobernante', Brock Lesnar apareció de manera más que sorpresiva por la espalda de Oba, atacándolo y destrozándolo a bases de suplexes para dejarlo tendido en medio del cuadrilátero con una sorpresa absoluta.

Lesnar no dijo ni una sola palabra, pues solamente atacó al ex campeón de NXT y se marchó después de protagonizar un segmento que dejó a la gente con la euforia al máximo, pues incluso la transmisión de Netflix volvió a tratar de censurar el cántico de "Holy shit" por parte de todos los presentes en Greensboro.

🚨 BROCK LESNAR IS BACK!!!! 🚨



AND JUST HIT OBA FEMI WITH FOUR F-5s!!!! pic.twitter.com/lxmJTicOVO — WWE (@WWE) May 19, 2026

¿Qué significa este regreso?

Todos los rumores alrededor de la derrota de Brock Lesnar ante Oba Femi mencionaban que la 'Bestia Encarnada' se había retirado, pero todo esto ha cambiado con su más reciente aparición, o al menos eso parece.

Momentos después de que Lesnar apareciera en Raw, Adam Pearce, gerente general de la marca roja, se encontró en su camerino con Paul Heyman, a quién le pidió explicaciones al respecto, pues ya había hecho el papeleo del retiro de Brock.

El miembro del Salón de la Fama de WWE fue directo: "Brock Lesnar sí está retirado"; sin embargo, tan pronto terminó de decir eso, le mostró al mismo Pearce un contrato para un combate de revancha entre Lesnar y Femi, el cual podría tener lugar en Clash in Italy, pero solamente falta la firma del nigeriano para que se haga oficial.