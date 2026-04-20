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Lucha

¡De vuelta a la era del Jefe Tribal! Resultados de la Noche 2 de WrestleMania 42

Roman Reigns cerró WrestleMania coronándose como el ganador absoluto | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:06 - 19 abril 2026
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Roman Reigns y CM Punk protagonizaron el mejor de los dos eventos estelares de esta edición

Se ha terminado la cuadragésima segunda edición de WrestleMania, el máximo evento de lucha libre en WWE y en el mundo, dejando algunos resultados más que paralizantes para todos los aficionados a este espectáculo.

Solo una lucha titular no tuvo cambio de manos, donde casualmente tuvimos lo que puede ser el mejor combate de la noche 2 y de todo el evento, pero sin duda será algo que cause discusión en el público alrededor del mundo.

Oba Femi venció a Brock Lesnar | CAPTURA
Oba Femi venció a Brock Lesnar | CAPTURA

Una clara mejoría en la segunda noche

El segundo día de WrestleMania Vegas comenzó con uno de los combates más esperados de todo el fin de semana: Oba Femi vs Brock Lesnar, el cual tuvo una muy corta duración como ha sido a lo largo de la carrera de 'La Bestia Encarnada'; sin embargo, esta vez fue para terminar dándole la victoria al nigeriano, con el resultado más sorprendente de esta edición.

Al termino de la contienda, Lesnar se quedó unos momentos tendido en la lona, todo para posteriormente despojarse de sus guantes y botas, dejándolas en el medio del ring para prácticamente anunciar su retiro en un momento más que emotivo.

El segundo combate fue una 'carta de amor' a la lucha libre, pues ya los fanáticos en redes sociales han dejado saber que se encuentran completamente satisfechos con lo entregado por parte de Penta, JD McDonaugh, Je'von Evans, Rusev, Rey Mysterio y Dragon Lee. En esta lucha, el mexicano oriundo de Ecatepec retuvo su presea después de varios minutos de completo caos en el cuadrilátero.

Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA

Para la siguiente contienda, un bastante abucheado Sami Zayn se enfrentó a un ovacionado Trick Williams, quien después de verse nulificado a lo largo del combate, terminó ganando el campeonato de Estados Unidos para seguir dándole paso a las superestrellas procedentes de NXT.

La cuarta lucha puso fin a una rivalidad de años atrás, pero concretada en esta edición de WrestleMania: 'The Demon' Finn Bálor ha derrotado a Dominik Mysterio en una lucha callejera que trajo recuerdos de la mejor versión de este personaje del luchador escocés, quien ahora bien podría enfocarse en su carrera individual.

La penúltima lucha del día enfrentó a Rhea Ripley y a Jade Cargill, con la primera de ellas arrebatándole de las manos a la otra su campeonato mundial de WWE en un desenlace que contó con la presencia de Michin, B-Fab del lado de 'La Tormenta' e Iyo Sky del lado de 'Mami'.

Rhea Ripley e Iyo Sky festejando la victoria de 'Mami' | Captura de pantalla

Recta final de Mania

Antes del main event, un segmento entre John Cena, The Miz, Kit Wilson y Danhausen divirtió a la fanaticada presente en Las Vegas, pues gente de talla pequeña fue caracterizada como el último mencionado para llevarse cargando al dueño de la frase "Awesome".

Fue entonces que, para el evento estelar de la segunda noche de WrestleMania, Roman Reigns midió sus fuerzas en un poder a poder en contra de CM Punk, lo cual ha dejado maravillado al público, pues ha sido una de las mejores tres luchas del fin de semana sin duda, además de haber dejado al 'Jefe Tribal' de nueva cuenta en la cima como el nuevo campeón mundial pesado.

Roman Reigns en la cima de WWE una vez más | Captura de pantalla
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