¡Toma precauciones! Así será la marcha de la CNTE este miércoles 10 de junio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volverá a movilizarse en el marco de la conmemoración del Halconazo

La Ciudad de México volverá a enfrentar una jornada complicada en materia de movilidad este 10 de junio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó una nueva mega marcha como parte de las acciones que mantiene en la capital del país, donde desde hace varias semanas sostiene un plantón permanente, bloqueos, concentraciones y un paro laboral que ya afecta a miles de estudiantes en distintas entidades.

La movilización no sólo tiene un carácter sindical. La fecha elegida coincide con la conmemoración del Halconazo, uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de México, ocurrido el 10 de junio de 1971. Por ello, la protesta combinará exigencias laborales con demandas relacionadas con la memoria histórica y los derechos sociales.

Mientras tanto, el conflicto educativo sigue creciendo. Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelan que actualmente existen 17 mil 471 escuelas sin clases debido al paro y más de 88 mil docentes participan en las movilizaciones impulsadas por la CNTE.

La CNTE alista una nueva marcha para este miércoles 10 de junio / Redes Sociales

¿A qué hora será la marcha de la CNTE?

La Coordinadora informó que la movilización está programada para este miércoles 10 de junio a las 16:00 horas en la Ciudad de México.

La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa realizada el pasado 7 de junio, donde los dirigentes acordaron mantener la estrategia de presión sobre las autoridades federales y continuar con las acciones de protesta mientras no existan acuerdos concretos sobre sus principales demandas.

Aunque hasta el momento no se ha difundido de manera oficial el recorrido completo que seguirá la marcha, se espera una importante participación de integrantes del magisterio disidente provenientes de distintas entidades del país.

Por ello, autoridades y especialistas en movilidad recomiendan a la población anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real sobre cierres y afectaciones.

Las protestas de los docentes ya llevan dos semanas y busca llegar al Estadio Ciudad de México / FB: @cencos22oaxaca

¿Por qué marcharán el 10 de junio?

La fecha tiene una profunda carga histórica y política. La movilización busca conmemorar el 55 aniversario del Halconazo, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus, ocurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México.

De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aquel día un grupo paramilitar identificado como Los Halcones atacó una manifestación estudiantil, dejando un saldo de muertos, heridos, detenidos y graves violaciones a los derechos humanos.

Para la CNTE, esta fecha representa un símbolo de resistencia y memoria, razón por la cual decidieron incorporar la conmemoración a su jornada de protesta. Más allá de las demandas laborales, los dirigentes han insistido en la necesidad de mantener viva la memoria de los movimientos sociales reprimidos en el país.

Las autoridades piden a los capitalinos tomar sus precauciones ante las protestas / Redes Sociales

¿Cómo afectará la movilidad en la Ciudad de México?

Aunque todavía no se conoce el recorrido definitivo de la marcha, las autoridades prevén afectaciones importantes en diversos puntos de la capital.

Movilizaciones de esta magnitud suelen provocar: Cierres viales temporales.

Desvíos en rutas de transporte público.

Retrasos en tiempos de traslado.

Congestionamiento vehicular en avenidas principales.

Saturación en estaciones del Metro y Metrobús cercanas a las zonas de protesta.

Por ello, quienes tengan actividades durante la tarde del 10 de junio deben considerar salir con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes emitidos por: C5 de la Ciudad de México.

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Metro.

Metrobús.

Secretaría de Movilidad (Semovi).

Asimismo, se aconseja utilizar rutas alternas en caso de dirigirse al Centro Histórico o a las zonas donde habitualmente se concentran las manifestaciones magisteriales.

A partir de las 16:00 horas, la CNTE emprenderá su nueva marcha en la ciudad / FB: @cencos22oaxaca

Más de 17 mil escuelas continúan sin clases

El impacto de las protestas ya rebasa las calles de la Ciudad de México. Según cifras presentadas por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, actualmente existen 17 mil 471 planteles educativos sin actividades debido al paro impulsado por la CNTE.

Las afectaciones se concentran principalmente en: Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Chiapas.

Zacatecas.

Ciudad de México.

Además, más de 88 mil docentes permanecen en paro, lo que ha generado consecuencias directas para miles de estudiantes y familias que continúan a la espera de una solución. El conflicto ha obligado a reorganizar actividades escolares, modificar calendarios y mantener incertidumbre sobre el regreso a las aulas.

También marcharán madres buscadoras

La jornada del 10 de junio no estará marcada únicamente por la movilización de la CNTE. De acuerdo con los reportes difundidos hasta el momento, también se realizará una marcha de antorchas encabezada por colectivos de madres buscadoras.