Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Riesgo para el Mundial 2026? FIFA responde a las movilizaciones de la CNTE en CDMX

CEO del Host City CDMX descarta complicaciones para la Copa del Mundo | MEXSPORT
CEO del Host City CDMX descarta complicaciones para la Copa del Mundo | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 16:25 - 04 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Pese a las manifestaciones el CEO del Host City CDMX descarta complicaciones para la Copa del Mundo

Pese a las recientes manifestaciones de la CNTE, la FIFA no está preocupada por posibles disturbios durante la Copa del Mundo, aseguró Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México. Además, señaló que tanto el Gobierno como las corporaciones de seguridad han garantizado condiciones óptimas para la realización del torneo.

Estamos en contacto continuo con el gobierno y con la policía”, declaró el directivo durante una entrevista con medios en la presentación de la exposición Canchas Desiguales en el Museo Tamayo.

“El primer día, el lunes, fue complicado, pero ya está cercada la zona para que nos dejen terminar. No se siente una normalidad absoluta, pero sí cierta normalidad”, agregó.

Los maestros de la CNTE derribaron tres de cuatro estatuas en Paseo de la Reforma / Redes Sociales

Sobre si la FIFA se ha alarmado por las recientes protestas en Paseo de la Reforma y las amenazas de la CNTE de realizar más bloqueos, Bauer aseguró que no existe preocupación alguna, ya que confía en que las autoridades y los maestros llegarán pronto a un acuerdo.

No hay preocupación. Creo que van a llegar a una negociación. Los estadios en general, los Fan Festivals y las áreas donde la gente va a poder estar van a estar muy cuidadas”, afirmó.

Michel Bauer habló sobre las manifestaciones a una semana del Mundial | MEXSPORT
Michel Bauer habló sobre las manifestaciones a una semana del Mundial | MEXSPORT

A siete días de la inauguración del Mundial, la CNTE continúa realizando acciones de protesta. Este jueves, integrantes de la coordinadora tomaron diversas casetas como parte de sus movilizaciones.

Lo Último
20:09 ¡Lista para el Mundial! La Selección de Chequia, rival de México, venció sin problemas a Guatemala
20:02 ¿Regresa a casa? Pumas ya tiene al reemplazo de Efraín Juárez en puerta según reportes
19:47 ¿Cuánto cuesta viajar en CDMX durante el Mundial 2026? Estas son las tarifas oficiales del transporte público
19:39 ¡Con un '11' de lujo! Javier Aguirre pone a lo mejor ante Serbia
19:06 MLB: ¿Cuándo y dónde ver Boston Red Sox vs New York Yankees?
19:05 "Tengo contrato hasta 2030": Koundé zanja los rumores sobre su futuro con Barcelona
18:51 INAPAM: estos son los descuentos que puedes aprovechar para el Día del Padre 2026
18:48 Julio Ibáñez revela detalles de su detención en Sudáfrica: “Lo peor que nos ha pasado en la vida”
18:43 "Soy uno de los mejores": Checo Pérez confía en su valía pese a complicado regreso a la F1
18:29 NBA Finals: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 de Nueva York Knicks vs Spurs de San Antonio?