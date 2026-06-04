¿Riesgo para el Mundial 2026? FIFA responde a las movilizaciones de la CNTE en CDMX

Pese a las recientes manifestaciones de la CNTE, la FIFA no está preocupada por posibles disturbios durante la Copa del Mundo, aseguró Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México. Además, señaló que tanto el Gobierno como las corporaciones de seguridad han garantizado condiciones óptimas para la realización del torneo.

“Estamos en contacto continuo con el gobierno y con la policía”, declaró el directivo durante una entrevista con medios en la presentación de la exposición Canchas Desiguales en el Museo Tamayo.

“El primer día, el lunes, fue complicado, pero ya está cercada la zona para que nos dejen terminar. No se siente una normalidad absoluta, pero sí cierta normalidad”, agregó.

Los maestros de la CNTE derribaron tres de cuatro estatuas en Paseo de la Reforma / Redes Sociales

Sobre si la FIFA se ha alarmado por las recientes protestas en Paseo de la Reforma y las amenazas de la CNTE de realizar más bloqueos, Bauer aseguró que no existe preocupación alguna, ya que confía en que las autoridades y los maestros llegarán pronto a un acuerdo.

“No hay preocupación. Creo que van a llegar a una negociación. Los estadios en general, los Fan Festivals y las áreas donde la gente va a poder estar van a estar muy cuidadas”, afirmó.

Michel Bauer habló sobre las manifestaciones a una semana del Mundial | MEXSPORT