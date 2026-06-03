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Futbol Internacional

Garantizan realización del FIFA Fan Festival pese a protestas de la CNTE en CDMX

Los maestros de la CNTE derribaron tres de cuatro estatuas en Paseo de la Reforma / Redes Sociales
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 14:38 - 03 junio 2026
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Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México, aseguró que los gobiernos federal y capitalino han brindado todas las garantías para concluir el montaje e inaugurar el FIFA Fan Festival en el Zócalo

A nueve días del arranque de la Copa del Mundo, una protesta de la CNTE sobre Paseo de la Reforma encendió las alarmas ante un posible boicot durante la inauguración del torneo. Sin embargo, Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México, aseguró que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de la Ciudad de México han brindado las garantías necesarias para que el FIFA Fan Festival se lleve a cabo sin contratiempos en el Zócalo capitalino.

“El gobierno nos está dando todas las garantías para poder montar, seguir haciendo nuestro trabajo y abrir el día 11, que es cuando tenemos que inaugurar el Fan Festival”, expresó.

Afición de la Selección Mexicana observa partido del Mundial de Brasil 2014 en el Zócalo de la CDMX | IMAGO7

Gobierno garantiza condiciones para la inauguración del Fan Festival

Durante el World Football Summit, Bauer evitó pronunciarse sobre el incidente ocurrido un día antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde colapsó una parte de un puente peatonal en la Terminal 1.

“Ahí sí no conozco, la verdad”, respondió al ser cuestionado sobre el tema.

Uzi, Atena, Beretta y Nix son los nuevos binomios caninos que reforzarán la seguridad en la CDMX rumbo al Mundial 2026./ SSC

El Zócalo se prepara para recibir a miles de aficionados sin venta de alcohol

No obstante, reiteró que existe total respaldo por parte de las autoridades para concluir el montaje del Fan Festival en el corazón de la capital mexicana y llegar en tiempo y forma a la inauguración.

“Ayer metieron muchos más elementos en la plancha del Zócalo y sí tenemos la garantía del gobierno de la ciudad y del gobierno federal de que lo van a controlar para poder estar en tiempo y forma con todo”, añadió.

Bauer también reafirmó que durante los Fan Festivals no habrá venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, los asistentes sí podrán adquirir cerveza sin alcohol.

Selección Mexicana | IMAGO7

“Habrá venta de bebidas sin alcohol, doble cero, además de la variedad de alimentos que tendremos y también productos de la familia Coca-Cola”, explicó.

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