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Futbol Internacional

México, la selección más cara de ver en el Mundial 2026

Selección Mexicana | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:29 - 03 junio 2026
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El combinado Tricolor encabeza la lista de las selecciones con los boletos más caros del evento mundialista

La pasión por la Selección Mexicana también se refleja en el bolsillo de los aficionados. De acuerdo con datos de Ticketdata, México es la selección más costosa para seguir durante la Copa Mundial 2026, al registrar un precio promedio de entrada de 1,848 dólares por partido.

El combinado nacional encabeza la lista de las selecciones con los boletos más caros del torneo.

Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT
Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

Superando incluso a potencias futbolísticas y equipos con figuras de talla mundial como Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, que ocupa el segundo lugar con un promedio de 1,391 dólares.

¿Quiénes son las selecciones más caras de poder ver?

Detrás de México y Portugal aparecen Colombia con 1,298 dólares, Brasil con 1,250 y Escocia con 958. 

Más abajo se encuentran Argentina, vigente campeona del mundo, con 953 dólares; Sudáfrica con 934; Corea del Sur con 921; España con 884 y Estados Unidos con 857 dólares.

Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7

El fenómeno refleja la enorme expectativa que genera el Tricolor como una de las selecciones anfitrionas de la justa mundialista, así como la alta demanda de boletos para sus encuentros, especialmente en territorio mexicano.

El Tri abrirá la fiesta mundialista el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se medirá ante Sudáfrica. Los dirigidos por Javier Aguirre quieren hacer historia y dejar en alto el nombre del país.

Según Ticketdata, ningún otro equipo participante registra actualmente un precio promedio de entrada tan elevado como el de México, que lidera el ranking rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Foto oficial de la Selección Mexicana l X:miseleccionmx

Top 10 selecciones más caras de ver en el Mundial 2026

1. México – 1,848 dólares

2. Portugal – 1,391 dólares

3. Colombia – 1,298 dólares

4. Brasil – 1,250 dólares

5. Escocia – 958 dólares

6. Argentina – 953 dólares

7. Sudáfrica – 934 dólares

8. Corea del Sur – 921 dólares

9. España – 884 dólares

10. Estados Unidos – 857 dólares

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