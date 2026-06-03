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Futbol

Julio César Chávez se suma a la preparación de México para el Mundial

Julio César Chávez visita a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 | Selección Mexicana
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:36 - 02 junio 2026
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La leyenda del boxeo mexicano convivió con jugadores, cuerpo técnico y directivos a pocos días del debut de México en la Copa del Mundo

El campeón mexicano Julio César Chávez, una de las máximas figuras en la historia del boxeo, visitó a jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, a 10 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026.

Durante el encuentro, Chávez compartió experiencias de su trayectoria como campeón mundial y reflexionó junto al plantel sobre la responsabilidad, el orgullo y el compromiso que implica representar a México en los escenarios más importantes del deporte internacional.

Una charla de campeón para el equipo mundialista

La presencia del histórico pugilista buscó motivar al grupo dirigido por Javier Aguirre en la recta final de su preparación mundialista. Chávez habló sobre la presión de competir al máximo nivel y la importancia de portar los colores nacionales en eventos de talla internacional.

Foto de la Selección Mexicana l X:miseleccionmx

El ídolo del boxeo mexicano estuvo acompañado por Mauricio Sulaimán, quien también convivió con los integrantes del combinado nacional durante la visita.

La convivencia concluyó con un intercambio de presentes y una fotografía grupal entre los futbolistas, el cuerpo técnico y las dos figuras del boxeo mexicano.

México afina detalles antes del debut mundialista

La Selección Mexicana entra en la fase final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo. El próximo 4 de junio disputará su último partido amistoso frente a Serbia, encuentro que servirá para que Javier Aguirre termine de definir los últimos detalles antes del debut.

Tras ese compromiso, el Tricolor únicamente esperará el arranque del Mundial 2026, donde buscará iniciar con el pie derecho su participación ante Sudáfrica y comenzar el camino hacia una actuación histórica como anfitrión del torneo.

Foto oficial de la Selección Mexicana l X:miseleccionmx
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