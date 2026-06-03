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Futbol

¡Estuvo más cerca de México de lo que imaginas! La historia de Tim Payne y sus vínculos con el futbol mexicano

Tim Payne jugando con el Wellington Phoenix l CAPTURA DE PANTALLA DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:17 - 02 junio 2026
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El defensa neozelandés se ha convertido en una de las figuras más comentadas rumbo al Mundial de 2026, pero su relación con México comenzó hace más de una década

La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los nombres que más conversación ha generado en redes sociales es el de Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda se ha convertido en una de las figuras más seguidas por los aficionados mundialistas, aunque pocos saben que su historia ha estado ligada a México en varios momentos de su carrera.

Desde torneos juveniles hasta enfrentamientos con clubes y la Selección Mexicana, Payne ha tenido múltiples conexiones con el futbol nacional.

De Torreón y Pachuca al escenario mundialista

Uno de los primeros contactos del neozelandés con México ocurrió en 2011, cuando disputó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011.

Tim Payne jugando un partido amistoso l AP
Tim Payne jugando un partido amistoso l AP

Durante aquella competencia, Payne jugó partidos en sedes como Torreón y Pachuca, formando parte de la selección juvenil de Nueva Zelanda que participó en el torneo celebrado en territorio mexicano.

Años después volvería a cruzarse con el Tricolor, esta vez en categoría mayor, al enfrentar a la Selección Mexicana en el partido que significó el tercer debut de Javier Aguirre como director técnico nacional.

Cruz Azul y un compañero mexicano en Oceanía

La relación de Payne con México también incluye un enfrentamiento ante Cruz Azul en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2014.

En aquel torneo defendía los colores del Auckland City FC, equipo que sorprendió al mundo al finalizar en el tercer lugar de la competición, venciendo al equipo mexicano en penales.

Cruz Azul jugando la edición de 2014

Además, durante su etapa en el Wellington Phoenix compartió vestidor con el mexicano Ulises Dávila, uno de los jugadores aztecas con mayor trayectoria en el futbol de Oceanía.

Mientras el mundo se prepara para disputar la Copa del Mundo de 2026, Tim Payne vuelve a estar en el radar de los aficionados. Y aunque muchos apenas comienzan a conocerlo, la realidad es que el defensor neozelandés lleva años cruzándose con el futbol mexicano.

Tim Payne contra Haití | AP
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