Encuentran 59 explosivos en autobús con estudiantes de Ayotzinapa que viajaban a protestas de la CNTE en CDMX

Un operativo preventivo realizado en una de las principales rutas de acceso a la capital del país terminó con el aseguramiento de decenas de explosivos artesanales dentro de un autobús que formaba parte de un contingente procedente del sur de México.

La intervención ocurrió después de que las autoridades recibieran una denuncia que alertaba sobre la posible presencia de materiales peligrosos en una de las unidades que transportaban a estudiantes y docentes de la Normal Rural de Ayotzinapa, además de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014.

Ante la información recibida, se desplegó un procedimiento de revisión coordinado entre distintas instituciones. Según informó la Secretaría de Gobernación (Segob), la inspección se realizó mediante acuerdos con los pasajeros y bajo un esquema de diálogo para evitar cualquier confrontación.

Autoridades localizaron 59 artefactos explosivos de fabricación artesanal durante la inspección de un autobús que se dirigía a la Ciudad de México./ SSC

El autobús fue revisado cuando circulaba por la autopista México-Cuernavaca, corredor carretero que conecta a la Ciudad de México con entidades del sur del país. Durante la inspección, elementos de seguridad localizaron 59 dispositivos explosivos de fabricación artesanal ocultos dentro de la unidad.

La magnitud del hallazgo obligó a activar protocolos especializados para el manejo de materiales de riesgo. De inmediato, las autoridades restringieron el área y solicitaron apoyo de personal capacitado para retirar los artefactos de forma segura.

¿Cómo participaron las autoridades en el operativo?

La Segob detalló que en la revisión participaron representantes de la propia dependencia, integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se desarrollara respetando los derechos de los pasajeros.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que fueron sus elementos quienes detectaron los dispositivos durante un filtro de inspección vehicular instalado en la carretera. Tras la localización del material, se notificó al agrupamiento Zorros, unidad especializada en incidentes relacionados con explosivos.

La unidad transportaba a estudiantes y maestros de Ayotzinapa, además de familiares de los 43 normalistas desaparecidos./ SSC

Los expertos realizaron el aseguramiento de los artefactos y se encargaron de su traslado para evitar cualquier posibilidad de detonación. La operación concluyó sin personas lesionadas y sin afectar a otros vehículos que transitaban por la zona.

¿Qué se sabe sobre los pasajeros del autobús?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los ocupantes de la unidad se dirigían a la Ciudad de México para participar en actividades relacionadas con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer si hubo personas detenidas por este caso. Sin embargo, el material asegurado quedó bajo resguardo para las investigaciones que permitan esclarecer su origen, la forma en que era transportado y el destino que tendría una vez que el contingente arribara a la capital del país.

El hallazgo ocurre en un contexto de movilizaciones sociales y refuerza los operativos de vigilancia que se mantienen en los accesos carreteros a la Ciudad de México, particularmente en rutas de alto flujo como la México-Cuernavaca, donde diariamente circulan miles de personas y vehículos.