Banda El Recodo se suma al Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

La fiesta del Mundial 2026 no terminará con el silbatazo final del partido entre México y Sudáfrica. Horas después del encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo, el centro de la Ciudad de México se convertirá en un escenario musical para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros.

Como parte de la programación del FIFA Fan Festival, la organización confirmó la participación de Banda El Recodo, agrupación que encabezará una de las primeras celebraciones masivas relacionadas con el torneo que compartirán México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación se realizará en el Zócalo capitalino, espacio que durante más de un mes funcionará como punto de reunión para los seguidores del futbol. Desde ese lugar se transmitirán los partidos del campeonato en pantallas gigantes y se desarrollarán actividades culturales y de entretenimiento para el público.

La agrupación sinaloense se presentará como parte de las actividades inaugurales del FIFA Fan Festival 2026./ FB

La actuación del grupo sinaloense está contemplada para el 11 de junio, fecha en la que arrancará oficialmente la Copa del Mundo. Aunque el horario definitivo aún no ha sido anunciado, la información difundida por los organizadores indica que el espectáculo musical comenzará después de que concluya el encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, por lo que se espera que arranque después de las 15:00 horas.

Lejos de realizarse dentro de un estadio, el concierto buscará llevar el ambiente mundialista al corazón de la capital mexicana. La Plaza de la Constitución será uno de los principales centros de convivencia para quienes no cuenten con boletos para los partidos, pero quieran vivir de cerca la experiencia del torneo.

¿Qué se sabe sobre el acceso al concierto de Banda El Recodo?

Los aficionados no tendrán que pagar entrada para disfrutar del espectáculo. La presentación formará parte de las actividades gratuitas organizadas dentro del FIFA Fan Festival, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad máxima permitida en el recinto.

Debido a la expectativa que genera tanto el Mundial como la presencia de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, se prevé una importante asistencia desde las primeras horas del día. Como ocurre habitualmente en eventos multitudinarios celebrados en el Zócalo, las autoridades podrían instalar filtros de revisión y controles de seguridad para los asistentes.

Tras el partido entre México y Sudáfrica, la música regional mexicana llegará al corazón de la capital del país./ FB: Banda El Recodo

Música y futbol tomarán la Ciudad de México

La participación de Banda El Recodo forma parte de una estrategia para mostrar expresiones representativas de la cultura mexicana durante el Mundial. Fundada por Don Cruz Lizárraga, la agrupación suma más de ocho décadas de trayectoria y cerca de 180 producciones discográficas, consolidándose como una de las bandas más influyentes del género sinaloense.

Mientras el Zócalo albergará esta celebración musical, la inauguración oficial del torneo también contará con la presencia de Shakira, quien participará en las actividades previas al arranque de la Copa del Mundo en el estadio donde se disputará el encuentro entre México y Sudáfrica.

El FIFA Fan Festival permanecerá activo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, periodo en el que miles de aficionados podrán seguir cada jornada del torneo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.