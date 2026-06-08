Lista completa de artículos prohibidos para entrar al Fan Fest del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se vive fuera de los estadios. En la Ciudad de México, miles de personas podrán reunirse en el FIFA Fan Fest, una de las zonas oficiales donde se transmitirán los encuentros del torneo y se realizarán actividades para los aficionados.

Debido a la gran cantidad de visitantes esperados durante las próximas semanas, los organizadores implementarán controles de acceso para proteger la seguridad de los asistentes. Antes de ingresar, cada persona deberá pasar por puntos de revisión similares a los que operarán en las sedes mundialistas.

La FIFA informó que varios artículos quedarán restringidos dentro del recinto. Entre ellos se encuentran cigarros tradicionales, cigarros electrónicos, vapeadores, encendedores, paraguas, sombrillas, alimentos, bebidas y equipos fotográficos profesionales. Tampoco se permitirá el acceso con mascotas ni con banderas que superen los 1.5 metros de longitud.

El Fan Fest se convertirá en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que vivirán la pasión mundialista fuera de los estadios./ IA

La lista incluye además aerosoles, altavoces, sirenas, instrumentos musicales, balones, recipientes, luces láser, pancartas, carreolas, mochilas grandes, maletas y cualquier objeto que pueda representar un riesgo para la seguridad colectiva. Como ocurre en otros eventos masivos, también está prohibido ingresar con armas, explosivos, drogas o sustancias ilícitas.

¿Qué objetos sí podrás ingresar al FIFA Fan Fest?

Las autoridades recomiendan acudir únicamente con artículos de uso personal y evitar cargar objetos innecesarios. Para facilitar las inspecciones, se sugiere utilizar bolsas pequeñas, preferentemente transparentes.

Además, los organizadores establecieron un límite de tamaño para los bolsos. Ninguno deberá exceder los 20 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, ya que aquellos que superen estas medidas podrían ser rechazados en los filtros de acceso.

Miles de aficionados podrán seguir los partidos del Mundial 2026 desde el FIFA Fan Fest instalado en la Ciudad de México./ X: @SSC_CDMX

Los asistentes podrán utilizar teléfonos celulares para capturar fotografías y videos de carácter personal. Sin embargo, el uso de cámaras profesionales, flashes externos o trípodes estará restringido, salvo para representantes de medios de comunicación autorizados.

Lo que debes saber antes de visitar el Fan Fest en CDMX

El acceso al FIFA Fan Festival será gratuito y no existe una edad mínima para asistir. No obstante, los menores de 18 años deberán acudir acompañados por un adulto responsable durante toda su estancia en el recinto.

Otro punto importante es que no habrá espacios para guardar pertenencias. Por ello, la recomendación es llevar únicamente lo indispensable, ya que los visitantes deberán permanecer con sus objetos personales durante toda la jornada.

La organización también confirmó que dentro del festival no se comercializarán bebidas alcohólicas. La medida busca mantener un entorno familiar para los miles de aficionados nacionales y extranjeros que acudirán a seguir los partidos del Mundial.

El recinto contará con infraestructura para personas con discapacidad, incluyendo accesos adaptados y áreas especialmente acondicionadas. Para quienes presentan movilidad reducida, el ingreso más conveniente será por la calle 20 de Noviembre.

📺🔴Atención CDMX; Pantalla de 510m2 para los 104 Partidos del Mundial en elZócalo de la Ciudad. 📺🔴



El FIFA Fan Fest, se realizará en el Zócalo de CDMX como un espacio gratuito con previo registro nada más.



Aquí se instalará una pantalla gigante de más de 500 m², donde se… pic.twitter.com/COP6SNLHgU — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 6, 2026

Además de las transmisiones deportivas, los asistentes encontrarán distintos puntos de venta de alimentos y bebidas sin alcohol, incluidas opciones vegetarianas y veganas. Los pagos podrán realizarse mediante el sistema Cashless, disponible dentro del festival y a través de la aplicación oficial.

Con la llegada del Mundial 2026, el Fan Fest se perfila como uno de los puntos de reunión más importantes para quienes desean vivir la pasión del futbol sin necesidad de asistir a un estadio.