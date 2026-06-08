Comerciantes bloquean Bellas Artes y Eje Central para exigir retiro de vallas y maestros del Zócalo

La tensión aumentó este domingo en el corazón de la capital del país luego de que un grupo de comerciantes decidiera manifestarse en una de las zonas más transitadas del Centro Histórico. Los inconformes cerraron la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, además de concentrarse en las inmediaciones de Bellas Artes, provocando complicaciones para peatones y automovilistas.

La protesta tiene como principal objetivo exigir que sean retiradas las vallas metálicas colocadas en el corredor peatonal de Francisco I. Madero, una de las calles con mayor actividad comercial y turística de la Ciudad de México. Los manifestantes consideran que estas estructuras han afectado la afluencia de clientes y el desarrollo normal de sus negocios.

De acuerdo con los comerciantes, la situación también está relacionada con la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona del Zócalo capitalino, donde durante las últimas semanas se han registrado plantones y movilizaciones.

La protesta generó afectaciones viales en una de las zonas con mayor afluencia de peatones y turistas de la Ciudad de México./ Georgina Sánchez

La movilización generó afectaciones en una de las áreas con mayor flujo de personas de la capital, justo en una jornada donde miles de visitantes recorren el Centro Histórico. Elementos de tránsito y seguridad realizaron labores para evitar mayores complicaciones en los cruces cercanos.

¿Por qué protestan los comerciantes del Centro Histórico?

Los inconformes aseguran que la instalación de vallas en los accesos al corredor Francisco I. Madero ha tenido repercusiones directas en la actividad económica de la zona. Por ello, demandan a las autoridades que se restablezca el libre tránsito tanto para clientes como para turistas.

Además, los comerciantes señalan que buscan que se atienda la situación generada por las movilizaciones magisteriales que han permanecido en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, una de las principales plazas públicas del país.

La protesta se desarrolló en puntos estratégicos del Centro Histórico, particularmente en Eje Central y los alrededores de Bellas Artes, donde los manifestantes hicieron visible su inconformidad ante cientos de personas que transitaban por el lugar.

Manifestantes aseguran que las restricciones en el corredor Madero han impactado la actividad comercial de la zona./ Georgina Sánchez

Continúan las afectaciones en el corazón de la CDMX

El cierre de vialidades provocó retrasos en la circulación vehicular y modificaciones temporales en algunas rutas de transporte público que cruzan por la zona centro de la capital. Autoridades recomendaron utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Hasta el momento, los comerciantes mantienen su exigencia para que se retiren las vallas instaladas en el corredor comercial y se encuentre una solución que permita reactivar plenamente la actividad económica del Centro Histórico.