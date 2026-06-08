¿Qué significa ser demisexual? Roger González explica cómo descubrió su identidad

En medio de las actividades relacionadas con el Mes del Orgullo LGBT+, el nombre de Roger González se convirtió en tema de conversación luego de compartir una reflexión personal sobre la forma en que experimenta las relaciones afectivas y la atracción hacia otras personas.

La revelación ocurrió durante su participación en el pódcast enKamados, conducido por Karen Villanueva, espacio en el que el también actor recordó situaciones que ha vivido a lo largo de los años y que ahora entiende desde una perspectiva diferente.

Mientras hablaba sobre sus experiencias sentimentales, González explicó que nunca ha sentido atracción sexual inmediata por alguien. Según relató, para que ese interés aparezca primero necesita generar cercanía, confianza y una conexión emocional profunda con la otra persona.

El conductor aprovechó la conversación para aclarar que los rumores sobre él e Ismael Zhu "El Chino" no corresponden a su realidad personal./ RS

La conversación tomó un giro inesperado cuando una persona del equipo de producción mencionó el término "demisexual" para describir lo que el conductor estaba explicando. Fue entonces cuando Roger reconoció que esa definición coincidía con lo que ha experimentado durante gran parte de su vida.

"Yo soy eso que dices. Yo soy demisexual. No lo sabía. Ahora lo sé", afirmó Roger González al responder a una persona del staff del podcast.

¿Por qué la confesión de Roger González llamó tanto la atención?

Durante años, la vida privada del exconductor de Disney Channel Latinoamérica ha estado rodeada de especulaciones. Por ello, sus declaraciones generaron interés entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes destacaron que pocas veces suele hablar públicamente sobre aspectos personales.

En la misma entrevista, el exintegrante de Zapping Zone y exconductor de Venga la Alegría también abordó algunos rumores que han circulado sobre su vida sentimental. Entre ellos, las versiones que en su momento lo relacionaron con Ismael Zhu, conocido por el público como "El Chino".

Roger explicó que ese tipo de especulaciones incluso le han permitido mantener alejadas de la atención mediática algunas de sus relaciones personales. Sin embargo, reconoció que también ha optado por ser más reservado con las fotografías y publicaciones que comparte junto a amigos cercanos para evitar interpretaciones equivocadas.

La confesión de Roger González se dio en el marco del Mes del Orgullo LGBT+ y generó reacciones en redes sociales./ RS

¿Qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual y se caracteriza porque la atracción sexual no surge de manera inmediata. A diferencia de quienes pueden sentir interés físico desde un primer encuentro, las personas demisexuales suelen necesitar construir primero una conexión emocional significativa antes de desarrollar ese tipo de atracción.

Esto significa que factores como la confianza, la cercanía, la amistad o el conocimiento profundo de otra persona suelen ser fundamentales para que aparezca el interés sexual. Sin ese vínculo previo, la atracción generalmente no se presenta, independientemente del aspecto físico o de una primera impresión.

El exconductor de Disney Channel explicó que necesita una conexión emocional para sentir atracción sexual hacia otra persona./ RS

Los especialistas señalan que la demisexualidad no debe confundirse con la abstinencia o el celibato. Mientras estas últimas son decisiones relacionadas con el comportamiento sexual, la demisexualidad describe la manera en que una persona experimenta la atracción hacia los demás.