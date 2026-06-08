¿Tu iPhone recibirá iOS 27? Apple confirma los celulares que sí podrán actualizarse

La llegada de una nueva versión de iOS siempre provoca la misma pregunta entre los usuarios de Apple: si su dispositivo seguirá siendo compatible o si llegó el momento de cambiar de teléfono. Tras la presentación oficial de iOS 27 en la WWDC 2026, la compañía finalmente dio respuesta a esa incógnita.

La buena noticia es que Apple mantendrá el soporte para una amplia cantidad de equipos. Incluso algunos modelos que llevan varios años en el mercado continuarán recibiendo las novedades del sistema operativo, una estrategia que ha caracterizado a la empresa en los últimos años.

Entre los dispositivos que podrán instalar la actualización se encuentra el iPhone 11, un modelo lanzado originalmente en 2019. Con esta decisión, Apple extenderá su ciclo de actualizaciones hasta cumplir siete años desde su llegada al mercado, una cifra poco habitual dentro de la industria de los teléfonos inteligentes.

La nueva versión del sistema operativo fue presentada durante la WWDC 2026 junto con nuevas funciones de inteligencia artificial./ Apple

La lista de compatibilidad incluye además todas las generaciones posteriores, desde la familia iPhone 12 hasta la reciente serie iPhone 17, además de los modelos SE de segunda y tercera generación y el nuevo iPhone Air.

Los equipos compatibles son: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (segunda generación), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE (tercera generación), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e e iPhone Air.

¿Por qué algunos iPhone tendrán más funciones que otros?

Aunque la actualización podrá descargarse en todos esos modelos, la experiencia no será exactamente la misma para todos los usuarios. Apple explicó que varias de las herramientas más avanzadas dependerán de la capacidad de procesamiento de cada dispositivo.

Esto afectará especialmente a las funciones relacionadas con Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial que la compañía está incorporando a su ecosistema. Las mejoras más importantes de Siri requieren un hardware más potente para procesar modelos de IA de última generación.

"Siri AI":

Por la presentación del iOS 27 en el #WWDC26 pic.twitter.com/zX61JYDPpF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 8, 2026

Por ello, los dispositivos de gama más reciente serán los que obtendrán el mayor beneficio de estas novedades. Entre ellos destacan los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, los nuevos integrantes de la familia iPhone 17 Pro y el iPhone Air, que tendrán acceso a las capacidades más avanzadas del asistente virtual.

Millones de usuarios podrán actualizar sus dispositivos a iOS 27 cuando la versión final sea liberada en septiembre de 2026./ Apple

¿Cuándo estará disponible la actualización?

Aunque iOS 27 ya fue presentado oficialmente, todavía faltan varios meses para que llegue a todos los usuarios. Apple seguirá una estrategia similar a la utilizada con versiones anteriores de su sistema operativo.

La presentación de iOS 27 confirma que Apple mantendrá vigente una amplia gama de dispositivos en 2026, incluso algunos que parecían acercarse al final de su ciclo de soporte. La estrategia refuerza una de las principales fortalezas de la marca frente a sus competidores: ofrecer actualizaciones durante varios años después del lanzamiento de un equipo.