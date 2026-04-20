Dominik Mysterio lleva el Megacampeonato de AAA a WrestleMania 42 y marca momento histórico para WWE

Más allá del resultado, Dominik Mysterio protagonizó una de las imágenes más poderosas de la Noche 2 de WrestleMania 42 al aparecer con el Megacampeonato de AAA, acompañado por banderas de México en su entrada.

La escena no fue menor: el campeonato máximo de AAA pisando el escenario más importante de WWE, en un contexto donde la reciente adquisición de la empresa mexicana ya empieza a reflejarse en pantalla.

WWE impulsa a AAA a una vitrina global

La compra de AAA por parte de WWE comienza a rendir frutos visibles. Lo que antes parecía lejano, hoy es una realidad: títulos y símbolos de la lucha libre mexicana presentes en WrestleMania, el escaparate más grande del wrestling mundial.

Este movimiento no solo eleva el valor del Megacampeonato, también coloca a AAA en una conversación global, abriendo la puerta a que más talento mexicano tenga exposición directa en escenarios internacionales.

Dominik Mysterio entrando a WrestleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA WWE

Finn Bálor derrota a Dominik en WrestleMania 42

En el ring, la historia fue distinta. Dominik no pudo sostener el impulso y terminó cayendo ante Finn Bálor, quien apareció en su versión de “Demonio” para imponerse con autoridad en la Noche 2.