Dominik Mysterio lleva el Megacampeonato de AAA a WrestleMania 42 y marca momento histórico para WWE
Más allá del resultado, Dominik Mysterio protagonizó una de las imágenes más poderosas de la Noche 2 de WrestleMania 42 al aparecer con el Megacampeonato de AAA, acompañado por banderas de México en su entrada.
La escena no fue menor: el campeonato máximo de AAA pisando el escenario más importante de WWE, en un contexto donde la reciente adquisición de la empresa mexicana ya empieza a reflejarse en pantalla.
WWE impulsa a AAA a una vitrina global
La compra de AAA por parte de WWE comienza a rendir frutos visibles. Lo que antes parecía lejano, hoy es una realidad: títulos y símbolos de la lucha libre mexicana presentes en WrestleMania, el escaparate más grande del wrestling mundial.
Este movimiento no solo eleva el valor del Megacampeonato, también coloca a AAA en una conversación global, abriendo la puerta a que más talento mexicano tenga exposición directa en escenarios internacionales.
Finn Bálor derrota a Dominik en WrestleMania 42
En el ring, la historia fue distinta. Dominik no pudo sostener el impulso y terminó cayendo ante Finn Bálor, quien apareció en su versión de “Demonio” para imponerse con autoridad en la Noche 2.
Aun con la derrota, la presencia del Megacampeonato de AAA en WrestleMania 42 deja una postal histórica que trasciende el combate y marca un nuevo capítulo en la relación entre WWE y la lucha libre mexicana.