¡Empezamos fuerte! Brock Lesnar anuncia su retiro de WWE tras perder ante Oba Femi

Uno de los combates más esperados de la segunda noche de WrestleMania 42 era Oba Femi vs Brock Lesnar, la cual terminó siendo la primera de este 19 de abril; sin embargo, más allá de lo que se esperaba, el final dio un giro sorpresivo que se convierte en la sorpresa del fin de semana.

Oba Femi ha vencido a Lesnar en un combate corto, el cual deja ver que el nigeriano es la nueva cara de los gigantes en la empresa, pero a su salida del ring, Lesnar se quedó para protagonizar otro momento que ha dejado en shock a los asistentes.

Lesnar cayó derrotado en WM 42 | Captura de pantalla

Sorpresivo retiro

Femi venció a Lesnar con una muestra imponente de fuerza, terminando todo con un bombazo brutal que dio el primer resultado de la Noche 2. Con un Allegiant Stadium completamente sorprendido, Lesnar se quedó en el centro del ring tendido sin poder creer lo que había sucedido.

Fue entonces que se levantó poco a poco, con mucha tristeza bastante notoria en sus ojos, se sentó y procedió a quitarse los guantes y después los tenis, dejándolos en el centro del escenario en el que ha sido vencido por 'The Ruler'.

Brock Lesnar leaves his gear in the ring. What's next for The Beast?



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Al ponerse de pie, mostró su sonrisa, pero esta vez no de manera sarcástica como normalmente lo hacía, esta vez fue genuina, pues al voltear a ver a los fanáticos, quiso agradecer por todo el apoyo que le han dado a lo largo de los años. Después, Paul Heyman subió al ring para enfundarse en un gran abrazo con él y posteriormente abandonar el ring.

Los comentaristas en todos los idiomas han quedado sin palabras después de lo sucedido, algo un poco similar a la vez que el mismo Lesnar en WrestleMania 30 venció a Undertaker para acabar con su racha invicta en el evento.

Epidemia de retiros en WWE

En cuestión de solo meses, WWE ha visto el retiro de varios de sus luchadores más importantes, comenzando por mediados del 2025 cuando Goldberg puso en juego su carrera en Saturday Night's Main Event ante Gunther, pero el 'General del Ring' no terminó ahí, pues el 13 de diciembre del mismo año también venció a John Cena para terminar su carrera como luchador.

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