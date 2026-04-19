Dominik Mysterio vs Finn Bálor cambia de rumbo: será lucha callejera en WrestleMania XLII

El camino hacia WrestleMania XLII tuvo un giro inesperado para Dominik Mysterio, luego de que su combate ante Finn Bálor fuera modificado. Lo que inicialmente estaba pactado como un enfrentamiento convencional cambió de última hora, alterando los planes del luchador mexicano rumbo al evento más importante del año en WWE.

Dominik Mysterio | WWE

La decisión fue tomada por Adam Pearce, gerente general de Raw, quien anunció que el combate ya no sería bajo condiciones normales. En su lugar, el duelo pasará a ser una lucha de reglas callejeras, lo que implica el uso de objetos y la ausencia de descalificación.

A STREET FIGHT 👊



Better get ready for The Demon, @DomMysterio35! #WrestleMania streams TONIGHT at 6 ET/3 PT on the @espn app with the first hour streaming LIVE on ESPN!



➡️ https://t.co/jKAIj8nxxt pic.twitter.com/yixynMOSgq — WWE (@WWE) April 19, 2026

¿Por qué cambió la lucha de Dominik Mysterio?

Durante una promo en televisión, Dominik Mysterio mostró su inconformidad ante la modificación. El integrante de Judgment Day cuestionó directamente a Pearce por alterar el combate, dejando ver su molestia por tener que enfrentar un escenario más agresivo de lo previsto.

No entiendo por qué sigues haciéndome esto, ¿Cuál es tu problema?”, reclamó el luchador, quien también lanzó un comentario irónico sobre su imagen. En su intervención, dejó claro que no buscaba enfrentarse bajo ese tipo de estipulación, especialmente ante una versión más peligrosa de su rival.

Dominik Mysterio en la lucha ante John Cena en Survivor Series 2025 | wwe.com

La respuesta de Adam Pearce fue directa y sin rodeos. El directivo aclaró que no se trataría de una lucha contra el “Demonio” como tal, sino de una pelea callejera, confirmando así el cambio de estipulación para el combate en WrestleMania.

Una lucha sin reglas para la Noche 2

Con esta decisión, el enfrentamiento entre Dominik Mysterio y Finn Bálor quedó oficialmente programado como una lucha callejera para la Noche 2 del evento. Este tipo de combates suele caracterizarse por su intensidad, ya que permite el uso de armas y enfrentamientos fuera del ring.

El cambio de estipulación coloca a ambos luchadores en un escenario distinto, donde la estrategia y la resistencia toman mayor relevancia. Para Mysterio, el reto será adaptarse a una lucha que no estaba en sus planes iniciales.

Dominik Mysterio quiere retirar y quitarle la máscara a Rey Mysterio | wwe.com

Por su parte, Finn Bálor podría encontrar ventaja en este tipo de combates, considerando su experiencia en enfrentamientos de alto impacto dentro de WWE. La expectativa alrededor de este duelo ha crecido tras el anuncio.

De esta manera, WrestleMania XLII suma un nuevo atractivo en su cartelera, con una lucha que promete momentos intensos en la Noche 2, luego de la decisión tomada por la gerencia de Raw que cambió el rumbo del combate.