Robot humanoide rompe récord en media maratón de Beijing y supera marca humana

Un robot humanoide logró lo que parecía imposible: superar el récord mundial humano en una media maratón durante una competencia celebrada en Beijing, China.

El dispositivo, desarrollado por la empresa tecnológica Honor, completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, superando el récord mundial humano en esa distancia, de aproximadamente 57 minutos, establecido por el ugandés Jacob Kiplimo.

El evento se llevó a cabo en el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing, donde participaron más de 100 equipos de robots.

El evento se llevó a cabo en el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing. / AP

¿Cómo logró un robot superar a los humanos en la media maratón?

De acuerdo con desarrolladores, el diseño del robot está inspirado en corredores de alto rendimiento, con piernas largas de aproximadamente 95 centímetros y un sistema de refrigeración líquida que le permite mantener estabilidad durante toda la carrera.

De acuerdo con desarrolladores, el diseño del robot está inspirado en corredores de alto rendimiento. / CAPTURA

Un salto tecnológico en solo un año

El avance resulta aún más llamativo si se compara con la edición anterior. En 2025, el robot ganador tardó más de 2 horas y 40 minutos en completar la misma distancia.

Para 2026, cerca del 40% de los robots participantes lograron correr de forma autónoma.

Entre fallas y avances: así fue la competencia

A pesar del resultado histórico, la carrera también evidenció limitaciones. Algunos robots se cayeron, chocaron o necesitaron asistencia técnica durante el recorrido.

Aun así, el público destacó el avance. “Es la primera vez que los robots han superado a los humanos”, comentó un espectador durante el evento.

Algunos robots presentaron fallas durante el recorrido, evidenciando los retos que aún enfrenta la robótica. / RS