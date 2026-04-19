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Karol G en Coachella 2026: horario en México y dónde ver EN VIVO su show hoy

La cantante colombiana se presenta como headliner en uno de los festivales más importantes del mundo. / @coachella
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:59 - 19 abril 2026
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Karol G cierra el segundo fin de semana de Coachella 2026 este domingo 19 de abril.

La cantante colombiana Karol G vuelve a presentarse como headliner en Coachella 2026 este domingo 19 de abril, encabezando el cierre del segundo fin de semana del festival en Indio, California.

Su show está programado como el último acto del evento, uno de los más esperados tras el impacto que tuvo su primera presentación.

Karol G vuelve a presentarse como headliner en Coachella 2026 este domingo 19 de abril. / AP

¿A qué hora se presenta Karol G en Coachella 2026 en México?

De acuerdo con la programación oficial del festival, la intérprete subirá al escenario principal alrededor de las 10:55 de la noche (hora del centro de México).

Este horario corresponde al bloque final del domingo, en el que la artista repite como acto principal, siguiendo el formato tradicional de Coachella, donde los headliners se presentan en ambos fines de semana.

El espectáculo de Karol G destaca por su producción visual y repertorio de éxitos globales. / @coachella

¿Dónde ver EN VIVO el show de Karol G?

La presentación podrá seguirse en tiempo real a través del canal oficial de Coachella en YouTube, que ofrece transmisión gratuita desde varios escenarios del festival.

El streaming inicia desde la tarde y se mantiene activo durante toda la jornada, permitiendo ver tanto el show completo como repeticiones o momentos destacados.

La artista latina consolida su presencia internacional con su presentación en Coachella 2026. / @coachella

Un cierre con alta expectativa

Karol G llega a este segundo show tras una primera presentación que reunió a miles de personas y generó gran conversación entre fans. Su espectáculo destacó por la producción visual, la energía en el escenario y un repertorio enfocado en sus mayores éxitos.

Para esta segunda actuación, no se descartan ajustes en el setlist, invitados sorpresa o cambios en la producción, aunque mantiene su lugar como uno de los actos principales del festival

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