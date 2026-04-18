VIDEO: Madonna y Sabrina Carpenter se hacen tendencia por su participación en Coachella

Madonna volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes de la música mundial, luego de sorprender a miles de asistentes en Coachella al aparecer como invitada especial durante el show de Sabrina Carpenter.

La presentación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde fans destacaron la química entre ambas artistas y el impacto de ver a la “Reina del Pop” de regreso en uno de los festivales más importantes del mundo.

El momento ocurrió durante la presentación de Carpenter, cuando, tras interpretar uno de sus temas, comenzó a sonar la introducción de Vogue. Fue entonces cuando Madonna apareció en el escenario, provocando la euforia del público, que no esperaba su participación tras días de rumores sobre su posible presencia en el evento.

La llegada de Madonna a Coachella sorprendió a todos los presentes / Redes Sociales

Un show lleno de nostalgia y estreno musical

Con looks coordinados —cabello rubio y corsés de encaje— Madonna y Sabrina Carpenter interpretaron juntas clásicos como Vogue y Like a Prayer, además de un tema inédito que formaría parte del próximo material discográfico de la cantante.

La aparición de Madonna se dio pocos días después de que confirmara el lanzamiento de Confessions II, secuela de su icónico álbum Confessions On A Dance Floor, lo que aumentó la expectativa entre sus seguidores.

Durante el show, la cantante agradeció a Carpenter por invitarla al escenario: “Muchas gracias por invitarme a tu show”, dijo Madonna. A lo que la joven artista respondió: “No hace falta que agradezcas, Madonna. Puedes tener lo que quieras”.

Las cantantes interpretaron juntas clásicos como Vogue y Like a Prayer / Redes Sociales

Un regreso luego de 20 años

Madonna también aprovechó el momento para recordar su historia con Coachella, destacando lo especial que fue regresar dos décadas después de su primera aparición en el festival.

“Hace 20 años, en este mismo día, me presenté en Coachella… fue la primera vez que interpreté Confessions On A Dance Floor en Estados Unidos y fue algo increíble para mí”, comentó.

El show entre Sabrina y Madonna rápidamente se volvió tendencia por la inesperada presentación / Redes Sociales

“Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de regreso 20 años después… es como cerrar un ciclo, un momento muy significativo”, agregó ante los aplausos del público.

Incluso, fiel a su estilo, la cantante bromeó sobre la diferencia de estatura con Carpenter: “Es la primera vez que me presento con alguien más bajita que yo. Gracias por darme esa experiencia”.

Coachella 2026 sigue dando de qué hablar

La participación de Madonna se suma a una serie de momentos destacados en esta edición del festival. Sabrina Carpenter se presentó por segunda semana consecutiva como una de las artistas principales, luego de que en su primer show sorprendiera con la aparición del comediante Will Ferrell.

El cartel de Coachella 2026 continúa con figuras como Justin Bieber y Karol G, consolidando al festival como uno de los eventos musicales más importantes a nivel global.