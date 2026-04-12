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Coachella 2026: Justin Bieber divide opiniones, recibe críticas y cobra millones

Bieber utilizó pistas tipo karaoke para acompañar su presentación en el festival./ FB: Monterrey Rock
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:38 - 12 abril 2026
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A pesar de las críticas, sus fans destacaron la conexión y cercanía del artista

El regreso de Justin Bieber a los escenarios durante el Coachella 2026 no pasó desapercibido. En medio de un cartel lleno de grandes nombres como Sabrina Carpenter, Fushi Kase y Morat, el cantante canadiense logró colocarse entre los momentos más comentados del festival, pese a apostar por un formato mucho más sencillo.

Lejos de los espectáculos cargados de producción que suelen dominar este tipo de eventos, Bieber optó por una presentación más íntima. Aun así, la respuesta del público fue inmediata: miles de asistentes corearon cada canción, confirmando el peso que sigue teniendo dentro del pop mundial.

El público no dejó de cantar éxitos como “Baby” y “Beauty and a Beat”./ AFP

¿Cómo fue el show de Justin Bieber en Coachella 2026?

El intérprete de “Company” subió al escenario con lo básico: un micrófono y una computadora. Durante su presentación, utilizó pistas reproducidas como si se tratara de karaoke, apoyándose incluso en recursos como YouTube para acompañar su show.

A pesar de lo minimalista, el setlist estuvo cargado de nostalgia. Temas como “Baby”, “That Should Be Me”, “Beauty and a Beat” y “Favorite Girl” fueron suficientes para encender al público, que no dejó de cantar en ningún momento.

El estilo del show volvió a dividir opiniones, ya que en los últimos años el cantante ha sido cuestionado por presentaciones con poca producción. Sin embargo, sus seguidores destacan que ahora se muestra más cercano, relajado y enfocado en su bienestar personal, algo que también se reflejó en su actitud sobre el escenario.

Cabe destacar que esta no será su única aparición en el festival, ya que aún tiene otra presentación programada, lo que mantiene altas las expectativas entre sus fans.

Con este pago, se posiciona como uno de los mejor pagados en la historia del festival./ AFP

¿Cuánto ganará Justin Bieber por Coachella 2026?

Más allá de lo artístico, la participación de Bieber también ha llamado la atención por lo económico. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el cantante acordó un pago de 5 millones de dólares por cada show.

Considerando que se presentará los días 11 y 18 de abril, la cifra total ascendería a 10 millones de dólares, colocándolo entre los artistas mejor pagados en la historia del festival.

Con este monto, incluso supera a figuras como Beyoncé, quien habría cobrado cerca de 8 millones de dólares en su momento. Otros nombres como The Weeknd y Ariana Grande también figuran entre los mejor remunerados, con cifras superiores a los 8 millones.

El artista se presentará en dos fechas: 11 y 18 de abril./ FB: Monterrey Rock
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