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Desfile de globos gigantes por el Día del Niño en CDMX será gratis: fecha y sede

El desfile se realizará el domingo 26 de abril a las 9:00 horas./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:52 - 12 abril 2026
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Se espera un ambiente lleno de color, figuras monumentales y momentos para fotografiar

Una mañana llena de color y figuras monumentales llegará al sur de la capital con un evento pensado especialmente para las familias. La alcaldía Xochimilco prepara un desfile de globos gigantes que promete convertirse en uno de los atractivos más llamativos del mes de abril en la Ciudad de México.

La actividad se realizará el próximo domingo 26 de abril de 2026, como parte de los festejos por el Día del Niño y la Niña, una fecha que tradicionalmente reúne a miles de personas en espacios públicos con propuestas recreativas y culturales.

El desfile se realizará el domingo 26 de abril a las 9:00 horas./ Pixabay

A diferencia de otros eventos, esta iniciativa no tendrá costo, por lo que se perfila como una opción accesible para quienes buscan celebrar con niñas y niños sin salir de la ciudad. El objetivo principal es generar un ambiente familiar en el que predominen la convivencia y el entretenimiento.

¿Dónde inicia y a qué hora será el desfile en Xochimilco?

El recorrido arrancará en la zona de la gasolinera de Nativitas y avanzará hasta el Deportivo Xochimilco, punto donde finalizará el desfile. La cita es a las 9:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar buen lugar.

Autoridades recomiendan acudir con protección solar y ropa cómoda para disfrutar del evento./ Pixabay

Hasta ahora, no se han dado a conocer las figuras que participarán en este desfile, lo que ha despertado curiosidad entre los asistentes, quienes esperan ver diseños llamativos y de gran tamaño.

Las autoridades también han emitido algunas recomendaciones básicas: llevar calzado cómodo, protegerse con bloqueador solar y usar gorra o sombrero, ya que el evento será al aire libre y podría extenderse por varias horas.

Globos gigantes llenarán de color las calles de Xochimilco durante el festejo por el Día del Niño y la Niña./ Pixabay
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