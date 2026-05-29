Alexis Vega reclama a periodista en rueda de prensa por reportes de lesión de rodilla

Alexis Vega habló previo al partido amistoso que tendrá México ante Australia, donde tocó muchos temas, pero sin antes referirse a Rubén Rodríguez por ser la persona responsable en hablar de una supuesta lesión que podría dejar al jugador del Toluca fuera de la lista final de cara a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Tú fuiste la persona que empezó todo esto; decías que mi rodilla no estaba, que no iba a estar en el mundial, que no iba a estar en la lista y de verdad

El mexicano declaró que se enteró por parte de uno de sus familiares, pero él siempre estuvo tranquilo, porque sabe todos los esfuerzos que tuvo que hacer para llegar hasta esas instancias para ser tomado en cuenta en la mayor fiesta del futbol.

Cuando lo escuché en algún momento, que me lo llegó a enseñar un familiar, siempre estuve con una tranquilidad muy grande, que hice un esfuerzo grandísimo para estar acá

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

Alexis Vega sabe lo fuerte que es mentalmente 🧠



Y a pesar de venir de una lesión, él se ve con la Selección el 11 de junio en el Azteca 🇲🇽



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Alexis Vega habla de su rodilla derecha

Vega habló sobre la supuesta lesión que presenta en su rodilla derecha, una zona que le ha generado muchas molestias a lo largo de su carrera, ya que es la 5.ª cirugía que recibe en esa parte, pero a pesar de eso, el seleccionado nacional dijo haberse hecho los procedimientos correctos, ya que le permitió jugar con los Diablos al punto de ser de los mejores jugadores del torneo.

Me hice una limpieza en la rodilla, con lo cual estoy bastante bien; lo dije en una entrevista acá más adelante. En 2 años y medio/3 me dijo el cirujano que me tengo que hacer otra limpieza por el simple hecho de mi rodilla, y es una rodilla tocada

Es algo que no me impide entrenar ni jugar; yo todo eso lo he demostrado en Toluca, siempre entreno todos los días, juego todos los partidos, creo que también estuve dentro de los jugadores con más partidos disputados en el año

Alexis Vega considera que logrará recuperarse antes del Mundial | MEXSPORT

Se prepara para afrontar el Mundial

Para finalizar, Alexis dijo estar listo para estar en la lista final y así llegar a su segundo mundial de forma consecutiva con el Tri.

Cada vez me siento mejor; obviamente es complicado porque es mi quinta cirugía en la rodilla derecha, pero ahora me siento bastante bien, estoy entrenando a full, no me he perdido ningún entrenamiento y estoy haciendo todo lo posible para estar en la lista final

Alexis Vega, a pesar de las lesiones, es uno de los mejores jugadores que puede tener en su final la Selección Nacional Mexicana; con él, Javier Aguirre encuentra a un jugador desequilibrante, alguien que puede cambiar el juego en cualquier momento, pero ante la duda de una posible lesión, César Huerta está listo para un posible relevo con el jugador del Toluca.