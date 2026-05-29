Bukayo Saka sueña en grande: el canterano del Arsenal quiere hacer historia en la Final de la Champions

Bukayo Saka está a un partido de cumplir el sueño que comenzó cuando apenas era un niño en las inferiores del Arsenal. El atacante inglés aseguró que disputar la Final de la UEFA Champions League representa uno de los momentos más importantes de su carrera y reconoció que vive las horas previas con enorme emoción. A sus 24 años, el canterano de los Gunners quiere convertirse en uno de los futbolistas que cambien para siempre la historia reciente del club londinense.

Bukayo Saka en el partido de Arsenal contra Atlético de Madrid en la Champions League | AP

Intento no pensar mucho en esta presión, esta es la manera que yo uso para trabajar, enfocarme en el momento presente y luego Dios decide qué va a pasar. Si conocen mi trayectoria sabrán que yo empecé con siete años en este club. Yo ni siquiera pensaba en una Champions o en una Premier League, pero todo esto se hizo realidad. Mañana estaré en el terreno. Tengo una impaciencia tremenda y quiero escribir la historia del club que amo”, declaró Saka previo al partido más importante de la temporada.

Bukayo Saka seguirá siendo jugador del Arsenal por lo menos cuatro años más | AP

El extremo inglés también habló sobre la conexión especial que tiene con la afición del Arsenal. Saka reconoció que comprende perfectamente el significado que tendría conquistar la primera Champions para los seguidores del club y aseguró que el plantel está completamente concentrado en aprovechar una oportunidad que consideran histórica para la institución.

Sé lo que significa para nosotros, adoro a este club. Hemos sentido hasta qué punto era importante para los aficionados. Creo que si ganáramos, el desfile sería la primera vez que se podría ver una reunión tan grande de los aficionados del Arsenal. Tenemos que enfocar toda la atención en esta oportunidad inmensa”, comentó el futbolista inglés.

Merino y Bukayo Saka guiaron la victoria de Arsenal | AP

Saka también destacó la fortaleza mental y la unión que ha construido el grupo bajo las órdenes de Mikel Arteta. El atacante recordó que hace algunos años el Arsenal estaba lejos de competir por títulos importantes, pero resaltó la ambición del entrenador español para cambiar la mentalidad del club y devolverlo a la élite del futbol europeo.

Somos un equipo muy unido, nos llevamos muy bien y cada uno está dispuesto a luchar por su compañero y mañana eso será una ventaja. Creo que estábamos muy lejos y el nivel no era tan alto, pero Mikel ha sido muy claro desde el principio: él quería tener objetivos muy grandes y ganar títulos. Tengo mucho orgullo al decir que hemos ganado la Premier League. Claro que siempre hay pequeñas decepciones, pero esta aventura ha valido la pena. Hemos podido acompañar a Mikel en este proceso y ahora queremos aprovechar estos momentos”, concluyó.