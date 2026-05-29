Mundial 2026: Sheinbaum entrega el boleto 0001 y revela quiénes representarán a México

La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 ya comenzó y este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a las cuatro jóvenes mexicanas que representarán al país en distintos encuentros del torneo, entre ellas la ganadora del histórico boleto 0001 para asistir al partido inaugural que se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal felicitó a las ganadoras del concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial", iniciativa que reunió a cientos de jóvenes apasionadas por el futbol y que buscó reconocer el talento femenino dentro y fuera de las canchas.

En La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se entregaron los boletos para el Mundial 2026 / Especial

Ella es la ganadora del boleto 0001

La gran ganadora del boleto 0001 fue Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de la comunidad de El Carril, en Tlaquilpa, Veracruz, quien tendrá la oportunidad de asistir al encuentro inaugural gracias al pase otorgado directamente por la Presidenta de México.

Junto a ella también fue reconocida Brianna Ameli Medina Cortez, originaria de la alcaldía Iztapalapa, quien recibió un boleto cortesía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Además, Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero, y Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, fueron seleccionadas para asistir a encuentros mundialistas en Guadalajara y Monterrey, respectivamente, gracias a boletos otorgados por la Secretaría de Turismo.

La ganadora del boleto 0001 es Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz / Especial

"Van a representar a México"

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que las participantes representan valores como disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte, además de convertirse en un ejemplo para miles de niñas y jóvenes mexicanas.

“Es muy emocionante ver los videos de todas las jovencitas que participaron en el concurso. Representan muchas cosas, representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, amor por lo que hacen porque es una entrega enorme en cada uno de los videos que ustedes pueden ver".

La Presidenta también resaltó la importancia de seguir impulsando la participación de las mujeres dentro del futbol, un deporte que históricamente ha tenido mayores reflectores en su rama varonil.

“Lo segundo es que, en efecto, el futbol también lo pueden jugar mujeres, que aún ahora es muy distinto lo que representa el futbol varonil del futbol femenil. Y a las cuatro finalistas nuestro reconocimiento, son orgullo de México. No van a representar a la Presidenta o a la Jefa de Gobierno, van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen. Muchas gracias de verdad por su esfuerzo, por su disciplina, por el amor a lo que hacen”.

La mandataria federal entregó 4 boletos a diferentes mujeres de distintas regiones del país / Especial

Más de mil participantes buscaron el sueño mundialista

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, explicó que la selección final se realizó entre más de mil videos enviados por jóvenes de todo el país, quienes compartieron historias relacionadas con su pasión por el futbol.

Asimismo, informó que el programa Mundial Social logró reunir a más de un millón 200 mil niñas, niños y jóvenes en más de 96 mil equipos pertenecientes a más de 28 mil escuelas, consolidándose como una de las iniciativas deportivas más importantes impulsadas por el Gobierno Federal.

También se entregó el boleto por parte de la CDMX a Brianna Ameli Medina Cortez / Especial

Mujeres que inspiran a nuevas generaciones

La ceremonia también contó con la participación de figuras destacadas del futbol mexicano como la árbitra internacional Katia Itzel García, la goleadora Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.

Katia Itzel destacó que las ganadoras representan el enorme talento que existe entre las mujeres mexicanas y aseguró que vivir un Mundial desde dentro puede convertirse en una experiencia transformadora.

Por su parte, Charlyn Corral señaló que asistir a una Copa del Mundo es un sueño que pocas personas pueden cumplir y celebró que esta oportunidad haya sido destinada a jóvenes apasionadas por el deporte.

Las chicas asistirán a diferentes partidos de las tres sedes mundialista del país / Especial

Las ganadoras agradecen la oportunidad

Al tomar la palabra, Yolett Cervantes Cuaquehua expresó su emoción por haber obtenido el boleto 0001 y agradeció la oportunidad de representar al país en un evento histórico.

Brianna Ameli Medina Cortez aseguró que asistir a un partido del Mundial es un sueño hecho realidad, mientras que Karla Itzel Peña Vilchis invitó a todas las niñas mexicanas a luchar por sus metas y nunca abandonar sus sueños.

Finalmente, Daira Yaretzi Díaz García reconoció las iniciativas impulsadas para fortalecer la participación femenina en el deporte y afirmó que formar parte de este proyecto representa uno de los momentos más importantes de su vida.