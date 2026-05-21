Mundial CDMX: Darán ‘manita de gato’ al Zócalo de 6 millones de pesos

A tan solo unas semanas del arranque del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ya comenzó a preparar una “manita de gato” para el corazón de la capital: el Zócalo y varias calles del Centro Histórico recibirán trabajos de restauración y conservación con una inversión estimada de seis millones de pesos.

La información fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México correspondiente al 20 de mayo, donde se detalló que las obras forman parte del Programa Anual de Obras Públicas y contemplan intervenciones en diversos inmuebles ubicados dentro del perímetro A del Centro Histórico.

Varias calles del Centro Histórico recibirán trabajos de restauración y conservación / Redes Sociales

La intención es mejorar la imagen urbana de una de las zonas más visitadas del país justo antes de la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros que arribarán para disfrutar del Mundial 2026.

¿Qué edificios serán restaurados?

De acuerdo con el documento oficial, los trabajos de conservación y restauración se realizarán en distintas fachadas y edificios históricos ubicados en calles emblemáticas del primer cuadro de la ciudad.

Entre los inmuebles contemplados aparecen: Leandro Valle 8

República de Paraguay 74

República de Venezuela 77 y 91

La idea es mejorar la imagen del primer cuadro para los visitantes nacionales y extranjeros / Especial

Además, también se realizarán labores de conservación en edificios ubicados en: Donceles 56

Del Carmen 40

Las Cruces 21

Pino Suárez 18

República de Uruguay 115, 144, 147 y 157

República del Salvador 143 y 145

Todo esto forma parte de la estrategia de mejoramiento urbano impulsada por el Gobierno capitalino de cara al evento futbolístico más importante del planeta.

Calles y edificios se verán beneficiados por los cambios en la ciudad / Redes Sociales

El Mundial ya se siente en el Centro Histórico

La Copa Mundial de Futbol 2026 se ha convertido en uno de los principales motores de obras y transformaciones urbanas dentro de la Ciudad de México.

Desde hace meses, autoridades capitalinas han anunciado proyectos relacionados con movilidad, iluminación, espacios turísticos y recuperación de zonas emblemáticas para recibir a millones de visitantes.

Como parte de estas acciones, el pasado 7 de mayo el gobierno local también presentó un proyecto de instalación y modernización de luminarias en el Centro Histórico, intervención que impactó: 134 calles

41 monumentos

7 parques

La idea es que la capital luzca completamente renovada durante la justa mundialista, especialmente en puntos clave donde se espera gran concentración de aficionados y turistas.

Desde Pino Suárez hasta Donceles, se realizarán los trabajos de mejoramiento de imagen / Especial

¿Por qué están restaurando el Zócalo?

Aunque las autoridades reconocieron que estas acciones sí forman parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, también aclararon que cada año el Fideicomiso del Centro Histórico publica su Programa Anual de Obras Públicas con el objetivo de transparentar el uso de recursos públicos.

Según explicaron, estos trabajos no solo buscan mejorar la imagen urbana, sino también conservar el patrimonio histórico y garantizar espacios más seguros y atractivos para habitantes y visitantes. La Copa Mundial de Futbol arrancará el próximo 11 de junio de 2026 y la Ciudad de México será una de las principales sedes del torneo, incluyendo el partido inaugural.