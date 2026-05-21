¿Regresa a México? Esto es lo que se sabe del futuro de Julián Quiñones

El flamante campeón de goleo, Julián Quiñones, quien cerró con un hat-trick para alcanzar el campeonato individual, se mantendrá en el Al-Qadsiah F. C. de la liga de Arabia Saudita, equipo con el que renovó contrato hace poco tiempo.

Julián Quiñones campeón de goleo en Al-Qadisiya |@Alqadsiah

Quiñones, seleccionado nacional para la Copa del Mundo 2026, recién obtuvo su título de goleo con los árabes al sumar 33 anotaciones, por encima de Iván Toney (32), lo que lo convirtió en líder general cuando todo hacía suponer que el inglés se llevaría el blasón.

​RÉCORD pudo hablar con gente cercana al futbolista, la cual aseguró que, aunque el mexicano ha tenido varias propuestas, la realidad es que se mantendrá en el equipo hasta el 2030. Hace poco tiempo se dio la extensión de su contrato, pues su club no lo quiere dejar ir, y menos cuando acaba de coronarse como máximo goleador.

Julián Quiñones tra snotar con Al-Qadisiya | x:@ Alqadsiah

Julián, con esa cuota de anotaciones, superó a grandes figuras como el propio inglés Iván Toney (Al Ahli, 32 goles) y al mismísimo Cristiano Ronaldo (Al Nassr, 28 goles).

​El jugador nacido en Colombia, de 29 años, firmó cuatro tripletes (hat-tricks) y cuatro dobletes a lo largo del torneo local. Sus goles impulsaron al Al-Qadsiah a finalizar en la cuarta posición de la tabla general, logrando una temporada histórica para la institución tras sumar 77 puntos.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

​Con estos números, llega con un nivel óptimo de cara a la lista final de la Selección Mexicana para encarar la Copa del Mundo 2026, por lo que se espera pronto su incorporación al equipo de Javier Aguirre, que ya se encuentra en Puebla para el juego de mañana frente a Ghana.