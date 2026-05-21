Mexicano campeón de goleo: Julián Quiñones se roba la bota de oro en Arabia

La emocionante carrera de goleo en la Saudi Pro League finalmente llegó a su fin. Luego de 34 jornadas, el delantero mexicano, Julián Quiñones logró llevarse el anhelado título de goleo de la liga, donde no solo lo hizo con un épico juego final donde anotó dos goles en un minuto, sino que también se impuso a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Victoria de Al Qadisiya | x:@Alqadsiah

¿Cómo fue el campeonato de Julián?

La ‘Pantera’ salió en la última fecha como segundo máximo rompe redes, solo debajo del delantero británico del Al-Ahli, Ivan Toney, quien llegaba como líder con 32 anotaciones, pero con su juego final ya disputado.

El mexicano pese a tener la desventaja en la tabla logró hacer la hazaña y anotar dos goles en menos de un minuto, uno de manera regular y el doblete por la vía del penal, todo durante el minuto 36 de la primera mitad del duelo del Al-Qadisiya ante el Al-Ittihad.

Julián Quiñones celebrando gol con Al-Qadisiya | x:@Alqadsiah

Ya en la segunda mitad, el ex jugador de las Águilas del América y de los Rojinegros del Atlas volvió a encontrarse con la puerta visitante y marcó un Hat-Trick que no solo concretó la goleada del cuadro árabe, sino su campeonato en solitario de goleo.

¿Titular en el Mundial?

Luego de uno de los mejores años del colombiano naturalizado mexicano, la pelea por ser parte de la Selección Mexicana está más encendida que nunca, pues pese a que su estilo no es tan del agrado por Javier ‘Vasco’ Aguirre, el atacante ya dio los argumentos para poder ser uno de los miembros de la lista final.

Julián Quiñones tras conseguir titulo de goleo | x:@Alqadsiah

Quiñones llega al CAR el argumento de meter a su equipo en los primeros cuatro lugares de la Liga Profesional Saudí, además de ser el jugador con más actividad en el área contraria, concretando 33 goles en 34 partidos.