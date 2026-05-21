Cristiano Ronaldo conquista su primer título con el Al Nassr
Terminó la larga y agónica espera de Cristiano Ronaldo. Tras cuatro años, más de dos subcampeonatos y muchas críticas, el ‘7’ y referente de la Selección de Portugal logró levantar su primer título en la Liga Profesional Saudí, coronandose como el líder absoluto del certamen.
Rey de reyes
En una última jornada llena de suspender, el equipo del Al Nassr dejó atrás todas las dudas y los ‘fantasmas’ que lo dejaron en la línea para conseguir un título, pues desde la llegada del astro lusitano los títulos y copas se habían negado rotundamente.
El cuadro del Bicho se impuso 4-1 al Damac, desde la cancha del Alawwal Park, hogar de Cristiano Ronaldo, quien como la historia y su leyenda dictamina, se hizo presente en el marcador con un golazo de tiro libre y un tanto más de pierna derecha en el segundo tiempo.
El duelo tuvo tensiones desde el primer tiempo, pero el cuadro de Al Nassr logró sacudirse la presión a los 23 minutos, luego de que Sadio Mané mandó a guardar el primero de los cuatro goles que caerían durante los 90 minutos. Kingsley Coman en el segundo tiempo hizo lo propio y al 57 llegó el 2-0.
Luego del 2-0 el Damac intentó despertar con un penal solo un minuto después del segundo, pero la leyenda del Real Madrid y la Selección de Portugal volvió a demostrar por que sigue siendo uno de los mejores el mundo, pues gracias a un tiro libre, el Comandante de pierna derecha puso el 3-1 que sentenciaba.
Ya en los 80 minutos cuando el juego estaba de un solo lado, CR7 terminó su historia en el 2026 con un tanto más, dejando el marcador 4-1 final y quedando tercer lugar en la tabla de goleo individual con 30 unidades, quedando debajo del británico Ivan Toney y el mexicano Julián Quiñones.
¿Fin de una era?
Tras el pitido final, el lusitano, quien había salido de cambio a los 87 minutos, rompió en llanto con la bandera de Portugal en sus hombros, dejando en claro su amor y cariño por el equipo Saudí, mismo que defendió a capa y espada durante toda la temporada 2025/26.
Con esta victoria, Cristiano Ronaldo se marcha del Al Nassr rumbo a la concentración de Portugal de cara a la próxima Copa del Mundo, el único campeonato que queda pendiente en la extensa lista del eterno número ‘7’.
قاتلنا سويًا..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 15, 2026
و عملنا لتحقيق طموحاتنا..
و تكاتفنا لأجل نصرنا العظيم 💛
لحظات الحسـم حانـت .. و معًا سنُحقق مانريد بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/R9dBKPAooM