Cristiano Ronaldo conquista su primer título con el Al Nassr

Terminó la larga y agónica espera de Cristiano Ronaldo. Tras cuatro años, más de dos subcampeonatos y muchas críticas, el ‘7’ y referente de la Selección de Portugal logró levantar su primer título en la Liga Profesional Saudí, coronandose como el líder absoluto del certamen.

Cristiano Ronaldo en Al Nassr | x:@AlNassrFC

Rey de reyes

En una última jornada llena de suspender, el equipo del Al Nassr dejó atrás todas las dudas y los ‘fantasmas’ que lo dejaron en la línea para conseguir un título, pues desde la llegada del astro lusitano los títulos y copas se habían negado rotundamente.

El cuadro del Bicho se impuso 4-1 al Damac, desde la cancha del Alawwal Park, hogar de Cristiano Ronaldo, quien como la historia y su leyenda dictamina, se hizo presente en el marcador con un golazo de tiro libre y un tanto más de pierna derecha en el segundo tiempo.

Primer titulo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr | x:@AlNassrFC

El duelo tuvo tensiones desde el primer tiempo, pero el cuadro de Al Nassr logró sacudirse la presión a los 23 minutos, luego de que Sadio Mané mandó a guardar el primero de los cuatro goles que caerían durante los 90 minutos. Kingsley Coman en el segundo tiempo hizo lo propio y al 57 llegó el 2-0.

Luego del 2-0 el Damac intentó despertar con un penal solo un minuto después del segundo, pero la leyenda del Real Madrid y la Selección de Portugal volvió a demostrar por que sigue siendo uno de los mejores el mundo, pues gracias a un tiro libre, el Comandante de pierna derecha puso el 3-1 que sentenciaba.

Ya en los 80 minutos cuando el juego estaba de un solo lado, CR7 terminó su historia en el 2026 con un tanto más, dejando el marcador 4-1 final y quedando tercer lugar en la tabla de goleo individual con 30 unidades, quedando debajo del británico Ivan Toney y el mexicano Julián Quiñones.

Victoria de Al Nassr en la Liga profesional Saudi | x:@AlNassrFC

¿Fin de una era?

Tras el pitido final, el lusitano, quien había salido de cambio a los 87 minutos, rompió en llanto con la bandera de Portugal en sus hombros, dejando en claro su amor y cariño por el equipo Saudí, mismo que defendió a capa y espada durante toda la temporada 2025/26.

Con esta victoria, Cristiano Ronaldo se marcha del Al Nassr rumbo a la concentración de Portugal de cara a la próxima Copa del Mundo, el único campeonato que queda pendiente en la extensa lista del eterno número ‘7’.