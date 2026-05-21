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Futbol

Charly se convierte en el nuevo patrocinador del Atlante para su regreso a la Liga MX

X: @Atlante
Esteban Gutiérrez 14:17 - 21 mayo 2026
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Atlante ha confirmado una nueva alianza estratégica con la marca deportiva mexicana Charly, que será la encargada de diseñar y proveer los uniformes del equipo a partir del Apertura 2026, torneo en el que volverá a la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, Los Potros hicieron el anuncio y describieron la colaboración como "más que una alianza comercial".

La emoción de la afición azulgrana se hizo sentir en redes, especialmente en aquellos que desean adquirir el nuevo jersey. Sin embargo, aún no se ha dado conocer el diseño ni la fecha de lanzamiento.

Charly ya tiene una presencia significativa en el futbol mexicano, vistiendo a equipos históricos como León, Pachuca, Santos y Tijuana.

El regreso del Atlante a la Ciudad de México y a la Primera División, combinado con la nostalgia y el fuerte sentido de identidad nacional, ha generado altas expectativas entre la afición azulgrana.

Una nueva era

Aunque los Potros aún no anuncian sus refuerzos, ya se sabe quien será el encargado de ser el timonel en su regreso al máximo circuito: Miguel Herrera.

El 'Piojo' fue el elegido para comandar el proyecto a partir de este verano y buscar que el Atlante recupere su lugar como uno de los clubes de renombre en la Liga MX.

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