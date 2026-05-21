Denzell García renueva con Bravos: ¿Es verdad que negocia con Chivas?

Denzell García, jugador de Bravos de Juárez, renovó contrato con el equipo fronterizo hasta 2029, por lo que cualquier equipo que busque sus servicios deberá pagar una rescisión importante al conjunto juarense.

De acuerdo a información que pudo rescatar RÉCORD, el futbolista está contento con la renovación y hasta el momento la dirigencia de Bravos no ha recibido ninguna oferta en el club salvo que haya sido a través de su representante del futbolista.

Lo único cierto es que Chivas no ha tocado la puerta del club, por lo que desechan los rumores de un posible traspaso al Rebaño Sagrado, aunque no descartan que quizá en el mercado pueda moverse ese interés. Hoy no hay nada.

Denzell García, jugador de Juárez, celebra un gol | IMAGO7

Una joya cotizada

García se ha convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección y participación en la Liga MX los últimos torneos gracias sus cualidades como mediocampista.

Su rendimiento en Bravos ha provocado que varios equipos lo volteen a ver de cara al mercado de verano.

A esto hay que sumarle que fue llamado por Javier Aguirre en la prelista de convocados para la Copa del Mundo, lo que lo ha vuelto aún más valorado.