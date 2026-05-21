Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Denzell García renueva con Bravos: ¿Es verdad que negocia con Chivas?

Denzell García, jugador de Juárez | IMAGO7
Denzell García, jugador de Juárez | IMAGO7
René Tovar
René Tovar 12:51 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google

Denzell García, jugador de Bravos de Juárez, renovó contrato con el equipo fronterizo hasta 2029, por lo que cualquier equipo que busque sus servicios deberá pagar una rescisión importante al conjunto juarense.

De acuerdo a información que pudo rescatar RÉCORD, el futbolista está contento con la renovación y hasta el momento la dirigencia de Bravos no ha recibido ninguna oferta en el club salvo que haya sido a través de su representante del futbolista.

Lo único cierto es que Chivas no ha tocado la puerta del club, por lo que desechan los rumores de un posible traspaso al Rebaño Sagrado, aunque no descartan que quizá en el mercado pueda moverse ese interés. Hoy no hay nada.

Denzell García, jugador de Juárez, celebra un gol | IMAGO7
Denzell García, jugador de Juárez, celebra un gol | IMAGO7

Una joya cotizada

García se ha convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección y participación en la Liga MX los últimos torneos gracias sus cualidades como mediocampista.

Su rendimiento en Bravos ha provocado que varios equipos lo volteen a ver de cara al mercado de verano.

A esto hay que sumarle que fue llamado por Javier Aguirre en la prelista de convocados para la Copa del Mundo, lo que lo ha vuelto aún más valorado.

Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Lo Último
16:54 Diego Forlán revela ‘arrepentimiento’ de Luis Suárez por retirarse de Uruguay antes del Mundial 2026
16:51 FMF lanza campaña antidiscriminación “La Ola Sí, El Grito No” rumbo al Mundial
16:30 México vs Ghana ¿En dónde ver y a qué hora ver el partido amistoso?
16:28 ¡PUMAS YA GANA 1-0! Te contamos los DETALLES de su primer VICTORIA ante CRUZ AZUL
16:24 Los 5 cambios de Joel Huiqui para llevar a Cruz Azul a la final
16:24 Develan estatua en honor al Rey Pelé en el Estadio Jalisco
16:23 Arrestan en Cannes a estilista cercano a Fátima Bosch por presunta agresión a Miss Venezuela Global 2025
16:18 ¿Cuándo es el Día de la Hamburguesa, por qué se celebra y serán GRATIS?
16:14 ¿En riesgo el Máscara contra Máscara? El Grande Americano enfrenta problemas legales rumbo a AAA
16:06 Omar ‘N’ obtiene su libertad y enfrentará proceso fuera de prisión