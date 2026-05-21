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Futbol

La promesa ‘rota’ de Matías Almeyda

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Ricardo Olivares 12:12 - 21 mayo 2026
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El Pelado regresa al futbol mexicano pero no con el equipo de Guadalajara

El regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano ya es una realidad. Después de ocho años fuera de la Liga MX, el estratega argentino volverá a dirigir en México, ahora al frente de Rayados, en una de las apuestas más importantes del club para el Apertura 2026.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

La última experiencia de Almeyda en el balompié mexicano había sido con Chivas, equipo donde dejó una huella importante tanto por resultados como por la conexión que generó con la afición rojiblanca. Durante su etapa con el Guadalajara dirigió 147 partidos, registrando 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas.

Bajo su mando, Chivas vivió una de sus épocas más exitosas de los últimos años. El “Pelado” conquistó la Liga MX en el Clausura 2017, además de levantar dos títulos de Copa MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo que le dio al club el pase al Mundial de Clubes.

Matías Almeyda en su etapa con Chivas | MEXSPORT

El regreso de Almeyda también ha generado conversación por unas declaraciones que realizó durante su etapa posterior a Chivas, cuando aseguró que no dirigiría a otro equipo en México que no fuera el conjunto rojiblanco. Sin embargo, el proyecto deportivo de Rayados terminó convenciendo al técnico argentino para volver al país.

La llegada del argentino también genera altas expectativas entre la afición albiazul, que espera que su estilo ofensivo y competitivo pueda traducirse en títulos.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Después de una larga espera, Matías Almeyda vuelve al futbol mexicano. Esta vez no será vestido de rojiblanco, sino al frente de Rayados, en uno de los movimientos más llamativos rumbo al Apertura 2026.

Matías Almeyda en un partido | ESPECIAL
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