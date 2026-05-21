Estados Unidos quitará pasaportes a personas con deudas de manutención infantil

El gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a revocar pasaportes a personas que tengan adeudos por manutención infantil superiores a 2 mil 500 dólares.

El Departamento de Estado junto con el Departamente de Salud y Servicios Humanos (HHS) señalaron que está acción busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la manutención de menores.

EE. UU. revocará pasaportes a personas con deudas por manutención infantil. / iStock

¿Quiénes podrían perder su pasaporte en Estados Unidos?

La medida afecta a ciudadanos estadounidenses que tengan una deuda importante por manutención infantil. En esos casos, el Departamento de Estado puede rechazar nuevos trámites, negar la renovación o incluso cancelar un pasaporte que ya esté vigente.

Las personas afectadas recibirán un aviso de la revocación por correo electrónico o en la dirección postal que registraron en su trámite más reciente.

Una vez cancelado, el pasaporte deja de servir para viajar, incluso si después se paga la deuda pendiente. Para obtener uno nuevo será necesario realizar nuevamente el proceso administrativo correspondiente.

La medida afecta a ciudadanos estadounidenses que tengan una deuda importante por manutención infantil. / iStock

Departamento de Estado pide regularizar pagos

El gobierno estadounidense exhortó a los ciudadanos con adeudos pendientes a ponerse al corriente lo antes posible para evitar afectaciones migratorias y restricciones de viaje.

“Los padres irresponsables deben pagar sus atrasos en la manutención”, indicó el Departamento de Estado al referirse al endurecimiento de las medidas contra deudores alimentarios.

El gobierno estadounidense exhortó a los ciudadanos con adeudos pendientes a ponerse al corriente lo antes posible. / iStock