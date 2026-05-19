Revelan por qué el esposo de Inés Gómez Mont sigue sin ser extraditado a México

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos ante cientos de solicitudes de extradición presentadas por México en los últimos años, pese a que Washington mantiene constantes exigencias de cooperación en temas de seguridad, narcotráfico y migración.

Durante una declaración en La Mañanera de este martes 19 de mayo, la mandataria informó que autoridades mexicanas han solicitado la entrega de 269 personas prófugas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de este año, sin que hasta ahora el gobierno estadounidense haya concretado ninguna extradición.

Francisco García Cabeza de Vaca es otro de los personajes reclamados por México que permanece en territorio estadounidense./ RS

Entre los casos mencionados por Sheinbaum aparece el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado en México de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades.

La presidenta explicó que México pidió formalmente la detención y extradición del exmandatario panista, pero autoridades estadounidenses rechazaron avanzar en el procedimiento argumentando que “no hay pruebas suficientes”.

¿Quiénes son los otros personajes reclamados por México?

Además de Cabeza de Vaca, Sheinbaum también mencionó el caso del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, quienes permanecen fuera del país mientras enfrentan investigaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Las autoridades mexicanas relacionan a Álvarez Puga con presuntos esquemas de facturación ilegal y contratos simulados que habrían operado durante el paso de Miguel Ángel Osorio Chong por la Secretaría de Gobernación.

México ha solicitado la entrega de 269 prófugos a Estados Unidos sin obtener resultados hasta ahora./ X: @arturoangel20

Pese a las acusaciones abiertas en México, ni el empresario ni la exconductora han sido detenidos por autoridades estadounidenses. Ambos permanecen prófugos desde hace varios años.

El gobierno federal también indicó que dentro de las solicitudes pendientes existen expedientes vinculados con redes de empresas fantasma, lavado de dinero y casos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las cifras que reveló Sheinbaum sobre extradiciones pendientes

De acuerdo con los datos presentados por la presidenta, de las 269 solicitudes enviadas a Estados Unidos, 36 fueron rechazadas, mientras que 233 continúan pendientes.

Sheinbaum cuestionó públicamente la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos ante cientos de solicitudes de extradición / Captura de pantalla

La mandataria detalló además que 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y otras 50 fueron presentadas como detenciones provisionales con fines de extradición.

#Mañanera SRE presentó algunos casos de solicitud de detención provisional en los que EU solicitó información adicional; destacó caso del ex Gobernador Cabeza de Vaca y del empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Pugahttps://t.co/ti8sAhL2nI

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