Futuro de Efraín Juárez en Pumas se tambalea; ya tiene ofertas de Europa

La situación de Efraín Juárez con los Pumas no está resuelta. El técnico de los universitarios concluye su contrato en diciembre próximo y, aunque aún quedan seis meses, las posibilidades para su renovación no están claras.

​De acuerdo con información que pudo recabar RÉCORD, el estratega mexicano no ha firmado su continuidad e, incluso, en caso de ser campeón, las opciones de quedarse lucen distantes por el momento. Hay una razón de peso: el representante del timonel cuenta con un par de ofertas de equipos de Europa, y la ilusión de dirigir en el Viejo Continente por parte del llamado 'Efratósteles' sigue muy latente.

Efraín Juárez, DT de Pumas l IMAGO7

​Hace unos meses entrevistamos a Juárez y expresó su deseo de dirigir en el Viejo Continente, no necesariamente en España, sino en ligas con un desarrollo formativo diferente como Países Bajos, Noruega o Dinamarca; competencias que quizá no son el foco principal del aparador, pero sí de gran nivel estructural.

​El pasado europeo de Efraín se resume en lo siguiente: fue auxiliar del noruego Ronny Deila. Tras un exitoso paso por el New York City FC, la dupla cruzó el Atlántico para dirigir en el Standard de Lieja (Bélgica, 2022-2023), donde formó parte de la reestructuración del histórico club belga, adaptándose rápido a un balompié dinámico y de mucha exigencia física.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

​Posteriormente dio el salto al Club Brujas (Bélgica, 2023-2024), uno de los gigantes absolutos de dicho país. En Brujas no solo compitió en los primeros puestos de la Pro League, sino que asimiló de cerca la presión de las competencias europeas antes de dar el salto como director técnico principal en el continente americano con el Atlético Nacional, al que hizo campeón.