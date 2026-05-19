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Arcángel defiende la Conquista y no se disculpa tras críticas

Las palabras del cantante dividieron opiniones entre seguidores y críticos en plataformas digitales./ IG: Arcángel
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:09 - 19 mayo 2026
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El cantante puertorriqueño Arcángel respondió a la controversia provocada por sus declaraciones sobre la Conquista española

El nombre de Arcángel se convirtió en tendencia en redes sociales después de las declaraciones que realizó durante un concierto en España, donde habló sobre la Conquista y el papel histórico de los españoles en América. Sus palabras provocaron molestia entre miles de usuarios latinoamericanos, quienes consideraron ofensivo el mensaje del cantante puertorriqueño.

La polémica comenzó el pasado 11 de mayo durante una presentación en la Movistar Arena de Madrid, cuando el artista lanzó un discurso frente al público español defendiendo la herencia colonial.

Las declaraciones del cantante puertorriqueño generaron críticas en distintos países de América Latina./ IG: Arcángel

“Orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar, nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, expresó desde el escenario.

El comentario rápidamente se viralizó en plataformas digitales y generó una fuerte discusión entre usuarios de distintos países de América Latina. Muchos señalaron que el cantante minimizó la violencia ejercida contra pueblos originarios durante la Conquista y desestimó la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas.

Arcángel incluso cuestionó las posturas que exigen una disculpa histórica por parte de España.

“¿Y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”, dijo durante el concierto, provocando aún más reacciones negativas en redes sociales.

¿Qué dijo Arcángel tras la ola de críticas?

Después de varios días de controversia, el reguetonero decidió pronunciarse públicamente el 18 de mayo a través de una historia publicada en Instagram. Aunque buscó aclarar sus declaraciones, el cantante no ofreció disculpas directas por sus comentarios.

Pese a la controversia, Arcángel publicó un mensaje en Instagram sin ofrecer disculpas por sus comentarios./ Captura de pantalla

“Desde lo más profundo de mi corazón, a quien pueda interesar: mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”, escribió.

“Amo Latinoamérica y también amo España porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy. Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender ambas cosas: el legado cultural y el sufrimiento que vivieron millones de personas”, añadió.

El cantante concluyó su postura asegurando que sus palabras fueron interpretadas de forma distinta a su intención original.

“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, finalizó en la publicación.
El concierto de Arcángel en la Movistar Arena de Madrid desató un intenso debate sobre el legado colonial en América Latina./ IG: Arcángel
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