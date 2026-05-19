Arcángel defiende la Conquista y no se disculpa tras críticas

“Desde lo más profundo de mi corazón, a quien pueda interesar: mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”, escribió.

“Amo Latinoamérica y también amo España porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy. Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender ambas cosas: el legado cultural y el sufrimiento que vivieron millones de personas”, añadió.