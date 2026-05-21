¿Titular en el Mundial?: Doblete de Quiñones en un minuto

El delantero no ha perdido la oportunidad de demostrar lo que puede dar en la Selección Mexicana para la Copa Mundial 2026, pues hasta el momento lleva un doblete con su equipo Al-Qadisiya.

Lo más destacado es que ambos tantos fueron en el minuto 36 del partido ante el Ittihad FC, Quiñones logro conseguir anotar dos goles en un minuto, lo cuál demuestra su hambre por formar parte de la lista definitiva del 'Vasco' Aguirre.

En el minuto 64 del encuentro, La Pantera consiguió el Hat Trick y se convirtió en campeón de goleo de Arabia con 33 goles. Además recibió en título como máximo goleador del mundo.