Jordan Carrillo vs Christian Ebere, las figuras emergentes de los finalistas

Llegar a la Final fue un camino rocoso para Pumas y Cruz Azul, pues con partidos complicados en las instancias previas tuvieron que sacar todas sus armas disponibles, entre las cuales encontraron a las revelaciones del torneo. Para Universidad Nacional, los aportes de Jordan Carrillo fueron vitales en la serie ante América, además del gol frente a Pachuca que significó el pase al duelo por el título. Por otro lado, La Máquina encontró en Christian Ebere un delantero confiable para escenarios importantes.

¿Qué han hecho Ebere y Carrillo en Liguilla?

Tanto Carrillo como Ebere serán los jugadores a seguir en la Gran Final del Clausura 2026, debido a lo importantes que han sido en esta Liguilla, con tres goles cada uno en lo que va de esta fase.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Carrillo tuvo un torneo regular discreto en cuanto a estadísticas, sin embargo, tuvo actuaciones positivas cuando Efraín Juárez lo requirió, aunque no pudo reflejar en sus números.

Por otro lado, Ebere tuvo un torneo regular similar a Jordan Carrillo, con números bajos estadísticamente e incluso con menor actividad, pero en esta Liguilla aprovechó la oportunidad ante las bajas de Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Carrillo supera en estadísticas a Ebere

En un comparativo, Carrillo supera al nigeriano con seis goles anotados a lo largo del Clausura 2026, al incluir los de Liguilla. Por el lado de Ebere son cuatro tantos registrados en su semestre.

En asistencias, Carrillo tiene tres y Ebere una, pero cabe recordar que la posición del mexicano es en las bandas, mientras que el elemento celeste es delantero centro, por lo que su responsabilidad no es servir pases para gol.

Joel Huiqui y Efraín Juárez depositan su confianza en estos dos jugadores que han demostrado su capacidad de aparecer en los escenarios más complicados, pero ahora, en la Final es donde tendrán que cerrar una actuación sobresaliente para quedarse con el título.