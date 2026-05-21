¿Tienes auto eléctrico? Esta es la mejor hora para cargarlo

El incremento de las temperaturas durante la temporada de calor no solo afecta a las personas, también puede influir en el desempeño de los vehículos eléctricos. Uno de los aspectos más importantes es el momento en el que se realiza la carga de la batería, ya que hacerlo en horarios con calor extremo podría generar un mayor desgaste del sistema.

Especialistas en movilidad eléctrica explican que las baterías de ion-litio, presentes en la mayoría de estos automóviles, funcionan mejor cuando se mantienen en temperaturas moderadas. Cuando el ambiente supera ciertos niveles de calor, el vehículo necesita utilizar más recursos para regular la temperatura de la batería.

Cargar un auto eléctrico durante la noche o madrugada ayuda a proteger la batería de las altas temperaturas./ Pixabay

Por esa razón, se recomienda evitar conectar el auto durante las horas con mayor intensidad solar, principalmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, periodo en el que el calor suele alcanzar sus niveles más elevados en distintas regiones de México.

¿Cuál es el mejor horario para cargar un auto eléctrico cuando hace calor?

Expertos y medios especializados coinciden en que el horario más conveniente para cargar un auto eléctrico es durante la noche o en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura ambiental es más baja. Esto ayuda a reducir el riesgo de sobrecalentamiento y favorece un mejor funcionamiento del sistema de carga.

Otro beneficio de cargar el vehículo en horarios nocturnos es que, en algunos casos, los usuarios pueden acceder a tarifas eléctricas más económicas, dependiendo del esquema de consumo de energía que tengan contratado.

Además, recomiendan estacionar el automóvil en lugares techados o bajo sombra mientras permanece conectado. La exposición directa al sol puede elevar aún más la temperatura de la batería y afectar el rendimiento general del vehículo durante las olas de calor.

Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de las baterías de ion-litio./ Pixabay

Consejos para cuidar la batería en temporada de altas temperaturas

Los fabricantes también sugieren no mantener constantemente la batería al 100% de carga cuando no sea necesario, especialmente durante temporadas con temperaturas extremas. Mantener niveles moderados puede ayudar a conservar mejor la capacidad de la batería con el paso del tiempo.

Asimismo, es importante utilizar cargadores certificados y verificar periódicamente el sistema de enfriamiento del automóvil, ya que muchos modelos eléctricos incorporan tecnologías diseñadas para mantener estable la temperatura de la batería mientras se conduce o se carga.

Aunque los autos eléctricos están preparados para funcionar en diferentes condiciones climáticas, seguir estas recomendaciones durante la temporada de calor puede ayudar a mejorar su rendimiento y extender la vida útil de la batería.