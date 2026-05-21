De Nalgas: “La música antisistema juega un papel importante”

La banda mexicana de rock-punk, De Nalgas, está de fiesta. El grupo cumple 16 años de trayectoria, celebra una década de su disco “Vulgar Dulce Hogar” y además presenta oficialmente “Bisnesworld”, un material que representa una nueva etapa para la agrupación, aunque sin perder la esencia contestataria que los ha acompañado desde sus inicios.

En entrevista exclusiva para CONTRA, Karel David habló sobre el próximo show de la banda el 23 de mayo en el Foro Indie Rocks! de la Ciudad de México, el proceso creativo detrás de su nuevo disco, la evolución de la escena musical y el papel que la música antisistema sigue teniendo en tiempos donde —asegura— “todo parece reducido a TikTok, reels y canciones de 30 segundos”.

“Estamos celebrando los 10 años de nuestro disco ‘Vulgar Dulce Hogar’, la presentación de nuestro nuevo disco ‘Bisnesworld’ y los 16 años como banda. La verdad es que estamos bien felices, estamos preparando el show, el sábado pasado ya fue como el último ensayo como sin toda la producción y la verdad es que sonó muy bien y estamos contentos y felices”, compartió.

De Nalgas se presentará este sábado en el Foro Indie Rocks! / IG: @denalgas

‘Bisnesworld’: un disco contracorriente en la era de TikTok

Aunque muchas bandas y disqueras actualmente apuestan por sencillos virales y temas breves para redes sociales, De Nalgas decidió ir completamente en sentido contrario y lanzar un disco extenso con 17 tracks. Para la banda, el proyecto representa casi un acto de resistencia dentro de una industria musical dominada por algoritmos y tendencias rápidas.

“Exactamente, es la versión extendida, para no ponerle ‘Bisnesland Deluxe’, nos inventamos el ‘Bisnesworld’, al final fueron creo que 17 tracks, ya con un intro y pues nos sentimos chingón de poderlo lanzar en la época del sencillo, en la época de los EPs, en la época de los 30 segundos para reels, los 15 para historias, creo que lanzar un disco con 16 tracks fue un reto bastante interesante para nosotros”.

Lejos de hablar de una evolución tradicional, Karel incluso definió el nuevo material como “un retroceso”, pero en el mejor sentido posible.

“Fue el retroceso como banda”, dijo entre risas. “La verdad es que sí fue una experiencia bien chida grabarlo”.

El álbum también marca una etapa importante para el grupo porque fue el primero grabado junto a su nuevo baterista Jimmy, quien lleva ya casi cuatro años dentro de la agrupación, además del trabajo con un nuevo productor, Estanis Figueroa, quien aportó una energía distinta.

“La verdad es que aportó mucha sangre nueva para la banda, tanto él como Jimmy, nuestro nuevo baterista”.

¿Cuál es el mejor disco de De Nalgas?

Aunque la banda se siente orgullosa de “Bisnesworld”, Karel reconoció que “Vulgar Dulce Hogar” sigue ocupando un lugar especial dentro de la historia del grupo. Según explicó, aquel material apareció en un momento donde De Nalgas tenía una actividad constante, tocadas continuas y una energía juvenil que terminó reflejándose en las canciones.

“La banda empezó en el 2010, sacamos nuestro primer EP, luego sacamos otro, no dejamos de tocar, existían muchos venues para tocar aquí en la ciudad todavía, entonces como que traíamos ese ritmo, traíamos la juventud”.

La banda mexicana es conocida dentro de la escena del rock punk / IG: @denalgas

Sin embargo, reconoció que después vino una etapa complicada para toda la industria musical, especialmente tras la pandemia.

“El mundo venía como de tiempos muy atropellados, también este, un poco la escena musical, fue un periodo de mucha inactividad el 2020, 2021 (…) no es lo mismo que tocar diario”.

“El mundo está de la ching$%&”: el punk sigue teniendo sentido

Durante la conversación, Karel fue contundente al afirmar que actualmente sí es buen momento para formar una banda de punk-rock, especialmente por el contexto social y político que se vive tanto en México como en el resto del mundo.

“Pues yo creo que siempre es buen momento para un banda de punk, más como están las cosas en México, en el mundo y pues en la sociedad, yo creo que es el mejor momento para armarla”.

Para el músico, el punk no necesariamente depende del sonido, sino de la actitud y del mensaje detrás de las canciones: “Creemos mucho que el punk rock es más actitud que música”.

La banda sabe que el punk es más una actitud que un género musical / IG: @denalgas

Incluso aseguró que muchos géneros actuales como el regional mexicano, los corridos o el trap llegan a tener una esencia rebelde similar a la del punk.

“Sí, pasa mucho, por ejemplo, el regional, los corridos, pues al final de cuentas son un reflejo de la sociedad (…) también pasa lo mismo con el trap, con el reggaetón”.

Aunque confesó que personalmente no consume esos géneros, sí reconoce el impacto cultural que han tenido a nivel internacional: “Ver a Peso Pluma en los VMAs (…) pues como algo bastante chingón”.

“La música antisistema juega un papel importante”

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando Karel habló sobre el impacto emocional y social de las canciones antisistema y de protesta. Para el vocalista, este tipo de música ayuda a que las personas se sientan identificadas con problemas reales como la desigualdad, la pobreza o la frustración social.

“Yo creo que la música antisistema juega un papel importante en eso”.

El integrante de De Nalgas explicó que muchas veces las canciones de protesta no buscan victimizar, sino generar comunidad entre quienes viven situaciones similares.

“Sabes que hay más personas que tienen ese mismo sentir que tú”.

Además, criticó los discursos excesivamente optimistas que buscan ignorar los problemas sociales: “Si no se habla el problema, no se puede resolver”. Karel incluso recordó cómo de adolescente conectó más con canciones sobre desigualdad que con temas románticos del happy punk que dominaba MTV en aquella época.

El grupo anda de celebración triple, con aniversario de disco, material nuevo y show en CDMX / IG: @denalgas

“Me identificaba más con rolas que hablaban como de desigualdad y de carencias”.

¿Qué sigue para De Nalgas?

Después de su presentación en el Foro Indie Rocks, la banda planea continuar celebrando los 10 años de “Vulgar Dulce Hogar” con varias fechas en la República Mexicana e incluso posibles presentaciones en Estados Unidos si los trámites migratorios lo permiten.

“Queremos tocar el Vulgar Dulce Hogar en donde más se pueda”.

Entre sus planes, está en tocar por todo el país y visitar Estados Unidos / IG: @denalgas

Además, el grupo ya piensa en volver al estudio para seguir creando nueva música.

“Seguir tocando y meternos a grabar otro disco, es como el ciclo de las bandas”.