Corona Capital 2026 cambia de fechas: cuándo será y lo que se sabe del festival

El festival Corona Capital 2026 anunció un cambio en las fechas en las que tradicionalmente se realiza, lo que ha generado expectativa entre los fans de la música en México.

El Corona Capital es uno de los festivales más populares de música en México. / FB: @CoronaCapital

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

La nueva edición del festival quedó confirmada para: Viernes 20 de noviembre de 2026

Sábado 21 de noviembre de 2026

Domingo 22 de noviembre de 2026 Como cada año, se espera que reúna a artistas internacionales y miles de asistentes durante tres días.

El Corona Capital 2026 será del 20 al 22 de noviembre en CDMX. / FB: @CoronaCapital

¿Por qué cambió de fechas el Corona Capital 2026?

Uno de los puntos que más generó conversación fue la modificación en las fechas del festival. Habitualmente, el evento se llevaba a cabo cerca del puente de noviembre; sin embargo, para esta edición se modificó.

Hasta ahora no existe una explicación oficial, pero en redes sociales se han planteado posibles factores que habrían influido en la decisión: La coincidencia con otros eventos masivos en la Ciudad de México

La realización de un concierto en el Estadio GNP Seguros en fechas cercanas

Temas logísticos y de movilidad en la zona, especialmente para evitar saturación

¿Qué más se sabe del festival?

Hasta ahora, los organizadores no han revelado el cartel oficial, pero se espera que el anuncio llegue en las próximas semanas, siguiendo la dinámica de ediciones anteriores.

El Corona Capital es considerado uno de los festivales más importantes de música internacional en México, con ediciones anuales desde 2010.