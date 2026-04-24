Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Corona Capital 2026 cambia de fechas: cuándo será y lo que se sabe del festival

El Corona Capital 2026 cambiará sus fechas habituales en noviembre. / FB: @CoronaCapital
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:20 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El festival Corona Capital 2026 se realizará en nuevas fechas en noviembre

El festival Corona Capital 2026 anunció un cambio en las fechas en las que tradicionalmente se realiza, lo que ha generado expectativa entre los fans de la música en México.

El Corona Capital es uno de los festivales más populares de música en México. / FB: @CoronaCapital

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

La nueva edición del festival quedó confirmada para:

  • Viernes 20 de noviembre de 2026

  • Sábado 21 de noviembre de 2026

  • Domingo 22 de noviembre de 2026

Como cada año, se espera que reúna a artistas internacionales y miles de asistentes durante tres días.

El Corona Capital 2026 será del 20 al 22 de noviembre en CDMX. / FB: @CoronaCapital

¿Por qué cambió de fechas el Corona Capital 2026?

Uno de los puntos que más generó conversación fue la modificación en las fechas del festival. Habitualmente, el evento se llevaba a cabo cerca del puente de noviembre; sin embargo, para esta edición se modificó.

Hasta ahora no existe una explicación oficial, pero en redes sociales se han planteado posibles factores que habrían influido en la decisión:

  • La coincidencia con otros eventos masivos en la Ciudad de México

  • La realización de un concierto en el Estadio GNP Seguros en fechas cercanas

  • Temas logísticos y de movilidad en la zona, especialmente para evitar saturación

¿Qué más se sabe del festival?

Hasta ahora, los organizadores no han revelado el cartel oficial, pero se espera que el anuncio llegue en las próximas semanas, siguiendo la dinámica de ediciones anteriores.

El Corona Capital es considerado uno de los festivales más importantes de música internacional en México, con ediciones anuales desde 2010.

El cartel oficial del festival aún no ha sido revelado. / AP
Lo Último
18:59 ¡Sin sorpresas! Raiders eligen a Fernando Mendoza en la primera selección del Draft 2026 de la NFL
18:52 Caso Argentina Casting: Así operaba el esquema de explotación en redes
18:48 Militar de EU es detenido tras ganar 400 mil dólares apostando la captura de Maduro
18:45 ¿WhatsApp tendrá versión de paga? Esto se sabe sobre el costo de WhatsApp Plus
18:43 Toluca busca blindar a Federico Pereira con renovación hasta 2031
18:20 Corona Capital 2026 cambia de fechas: cuándo será y lo que se sabe del festival
18:16 Brock Lesnar y su retiro: Su historia, mejores momentos en WWE y como conquistó UFC y WWE
18:14 "No vayas a ganar sin mí": Toluca y Cruz Azul comparten su mala racha en Liga MX
18:14 George Pickens firma oficialmente so contrato de jugador franquicia con los Cowboys
18:06 ¿Habrá prórroga para la declaración anual 2026? Esto se sabe